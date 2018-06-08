В Украине можно дышать свежим воздухом, чего про Россию не скажешь

Считается хорошим тоном говорить, что Украина нас разочаровала. Через три года после оранжевой революции, которая подняла волну демократического оптимизма без прецедента в этом регионе с момента падения Берлинской стены в 1989 году, украинцы без особого рвения проголосовали в воскресенье 30 сентября. Их можно понять: они должны были избирать депутатов второй раз за последние полтора года. В конце концов победа в виде парламентского большинства досталась оранжевым силам - Блоку Юлии Тимошенко (БЮТ) и партии Наша Украина - Народная самооборона (НУ-НС) президента Виктора Ющенко, но лидером при голосовании стала Партия регионов Виктора Януковича.

В Киеве сразу же стартовали непростые переговоры в виду создания правительственной коалиции. Непростые, потому что в генетическом коде украинской политической системы заложена парламентская нестабильность, именно этим объясняются частые заявления о необходимости внесения изменений в конституцию. Непростые также и потому, что в украинской политике по-прежнему существуют три нейтрализующие друг друга основные фигуры, каждая из которых питает амбициозные планы в отношении президентских выборов 2009 года: президент, Виктор Ющенко, его бывшая союзница Юлия Тимошенко и премьер-министр Виктор Янукович.

В последние месяцы раздражение европейцев в отношении украинского демократического клана растет; оно равнозначно надеждам, которые породили, а затем и развеяли главные действующие лица оранжевой революции, которые вцеплялись друг другу в горло, по примеру лидеров польской Солидарности пятнадцать лет назад. Нельзя отрицать, что время было потеряно, и многие возможности упущены. Борьба между личными эго оказалась важнее великих замыслов; революционная риторика, делившая политический класс на сторонников и врагов, не смогла сгладить противоречия в вопросах идентичности и географии между западной частью страны, обращенной лицом к Евросоюзу и восточной, прорусской.

И, тем не менее, в этой краткой политической кампании - полтора месяца - помимо сильного экономического роста (около 8% с начала года), в общем развитии украинского общества наблюдаются и другие обнадеживающие тенденции. В политической области необходимо отметить отсутствие прямого вмешательства со стороны русских. Сомнительный вторичный эффект, который возымели подобные действия в ноябре 2004 года, остудил пыл. Это не означает, что русские отказались от попыток оказывать давление, но оно теперь осуществляется с помощью сырьевого рычага, в частности газа. Еще до выборов Москва сообщила, что цвет нового правительства - синий или оранжевый - будет оказывать непосредственное влияние на цены на энергоносители. Русские считают, что украинцы должны оплачивать свою свободу.

Вторым обнадеживающим признаком является развитие политических партий. Эти образования, не имеющие ни реальной опоры в лице корпуса активистов, ни идеологической платформы, переняли западные методы действий и коммуникаций. Партии впервые предприняли попытку говорить о конкретных проблемах граждан, хотя и обещали порою невесть что. Каждый был вынужден, например, высказаться о размере выплат матери при рождении первого ребенка. Эта политическая стандартизация - вкупе с ее отрицательными последствиями, например, негативной рекламой - также свидетельствует о переменах и позволяет предвидеть переход от революционного периода к управленческому. Меньше лозунгов, но больше реальных дел. Продвижение нового поколения руководителей должно этому помочь.

Даже Партия регионов попыталась модернизировать свой имидж. Она считается пророссийской и представляет в основном интересы промышленников и населения Восточной Украины. Очень важный нюанс: цели магнатов донбасского региона не обязательно совпадают с российскими интересами. Уже около двух лет партия привлекает американских советников, чтобы отшлифовать свой имидж и выработать более консенсуальные тезисы.

Несмотря на политические конвульсии, Украина движется вперед. Ее суверенитет становится более прочным, Россия его открыто не оспаривает. Национальная идентичность укрепляется, несмотря на сильные региональные различия. Разочарование, которое испытывает подавляющее большинство украинцев, парадоксальным образом способствует созиданию судьбы нации, этому коллективному приключению: они живут вместе, голосуют вместе, порою чувствуют, что их всех вместе одурачили. Достаточно склониться над картой и посмотреть, что стало с бывшими республиками СССР, чтобы порадоваться пути, по которому развивается Украина. Если оставить в стороне страны Балтии, которые вступили в Евросоюз, что мы увидим?

Беларусь является чем-то вроде гигантского колхоза, которым диктаторски управляет Александр Лукашенко; страны Центральной Азии добывают природные ископаемые и не гнушаются политических репрессий при закрытых дверях; даже Грузия, сестра Украины по революции, переживает беспокойный период: рост напряженности в Абхазии и Южной Осетии, а также арест основного оппозиционера Михаила Саакашвили Ираклия Окруашвили, которого выпустили на свободу 8 октября. Украина пока еще не заслужила поздравлений со стороны демократического жюри, но западный мир следит за ней с нетерпением и не учитывает пройденный путь и масштаб проблем

Конечно, в развитии Украины остаются моменты, внушающие беспокойство: коррупция; отсутствие сбалансированной и современной юридической системы, не говоря уже о независимости судей; неповоротливость бюрократического аппарата. Главным из этих зол является смешение коммерческих интересов с государственными. Романтический характер оранжевой революции не должен вводить в заблуждение. Более половины депутатов Рады (парламента) предыдущего созыва были бизнесменами, более или менее удачно скрывающими свою коммерческую деятельность за подставными фигурами.

На одного Виктора Пинчука, президента крупного металлургического предприятия и бывшего депутата, решившего уйти из украинской политики, сколько приходится олигархов, предпринимателей, которые стремятся к политическим постам, считая их продолжением своей основной деятельности?

Единственным положительным вторичным эффектом, если можно так выразиться, этой неразберихи является разнообразие политических позиций этих власть имущих. Три основных политических полюса пользуются поддержкой различных сил. Таким образом, сохраняется некая форма плюрализма, о которой свидетельствуют материалы в СМИ, принадлежащих этим промышленным магнатам. В Украине можно дышать свежим воздухом, перемещаться беспрепятственно и высказываться свободно. Про соседнюю Россию такого не скажешь.

Петр Смоляр,

газета «Le Monde» , Франция