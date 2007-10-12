Социалисты хотят, чтобы суд запретил ЦИК оглашать результаты выборов

Кандидат в народные депутаты от Социалистической партии Украины Иван БОКИЙ обратился в Высший административный суд Украины с требованием признать незаконными действия Центральной избирательной комиссии при рассмотрении и принятии протоколов всех 225 окружных избирательных комиссий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СПУ.

И.БОКИЙ просит суд признать незаконными действия Центральной избирательной комиссии при рассмотрении и принятии протоколов окружных избирательных комиссий всех 225-ти территориальных избирательных округов и признать эти протоколы “недействительными и противоречащими Закону Украины „О выборах народных депутатов Украины””.

Он также просит суд “запретить ЦИК объявление и публикацию окончательных результатов выборов до пересчета голосов на основании уточненных списков избирателей в соответствии с предоставленным МВД списками граждан, которые находились за границей во время проведения голосования”.

Основанием для такого обращения в суд социалист считает то, что вышеупомянутые действия ЦИК привели к нарушению принципа равного избирательного права окружкомами, "что имело следствием создание предпосылок для использования 3 323 763 гражданами Украины, которые выехали за границу, права проголосовать как в Украине, так и за границей".

И.БОКИЙ отмечает, что общее количество избирателей, которые внесены в списки на момент окончания голосования, а следовательно могли принять участие в голосовании по всей стране, составляет 37 185 882, “однако, анализ списков избирателей дает основания для утверждения, что общее количество избирателей, внесенных в списки избирателей на избирательных участках, должно быть меньше на 3 323 763 граждан, которые, по данным МВД, составленным на основании данных Государственной пограничной службы Украины, выехали за границу и пребывали за границей на момент, когда уточнение списков в соответствии с законодательством уже невозможно”, - говорится в иске И.БОКОГО.

Он считает, что “масштабное, беспрецедентное игнорирование основополагающих принципов избирательного права делает невозможным установление реального волеизъявления граждан на внеочередных выборах народных депутатов Украины”.