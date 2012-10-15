Мэр Франковска снялся с выборов после просьб горожан «не покидать город»

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции. «В минувшую субботу я направил соответствующее заявление в Центральную избирательную комиссию, которым я подтвердил свое намерение отказаться от попытки посоревноваться за депутатский мандат», - сказал городской председатель.

По его словам, на такой шаг он решился после встреч с горожанами, которые «просили его не бросать город».

Мэр сообщил, что в конце сентября был проведен социологический опрос, в ходе которого 18,9% респондентов поддержали его желание идти в Верховную Раду, а 52,1% опрошенных утвердительно ответили, что «Виктор Анушкевичус должен остаться в должности городского председателя Ивано-Франковска».

«Потому, учитывая результаты встреч с представителями разных сфер, результаты этого опроса и мнение членов моей семьи, я принял решение снять свою кандидатуру с избирательной гонки в Верховную Раду», - уточнил мэр.

Снимая свою кандидатуру, В.Анушкевичус призвал жителей города поддержать на выборах список «Нашей Украины», которая выдвинула его кандидатом в мажоритарном избирательном округе №83.

Отвечая на вопрос относительно кандидатов-мажоритарщиков, В.Анушкевичус сказал: «Ни в чью пользу я агитировать не собираюсь. Я считаю жителей Ивано-Франковска умными людьми, которые способны самостоятельно определиться с собственным выбором».

«Я снимаю свою кандидатуру исключительно в интересах общины Ивано-Франковска и сосредоточиваюсь на работе городского председателя», - подчеркнул он.

Также на пресс-конференции, в частности, присутствовал кандидат в народные депутаты по округу №83, самовыдвиженец, руководитель горнолыжного курорта «Буковель» Александр Шевченко.

Напомним, вместе с мэром Ивано-Франковска по мажоритарному избирательному округу №83 зарегистрировано 11 кандидатов в депутаты. В частности, по этому округу баллотируются председатель областного совета и руководитель областной «Свободы» Александр Сыч, директор ГК «Буковель» Александр Шевченко (самовыдвижение), бывший кандидат в президенты Украины Василий Протывсих, который зарегистрирован кандидатом в депутаты под своей первой фамилией - Василий Гуменюк.