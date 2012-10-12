Свобода говорит, что из-за милиции не может снять автобусы для поездки на Марш УПА

Об этом заявила председатель Львовской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Ирина Сех, сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации партии.

По словам И.Сех, несколько предпринимателей, которые осуществляют пассажирские перевозки, отказались от уже запланированной поездки в Киев, объясняя это давлением со стороны правоохранительных органов и органов контроля.

«Их шантажируют, угрожают лишить лицензии, и перевозчики боятся рисковать, – отметила И.Сех. – Мы призываем правоохранителей прекратить создавать препятствия проведению мирного собрания граждан в Киеве. Так или иначе, марш состоится».