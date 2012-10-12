Свобода говорит, что из-за милиции не может снять автобусы для поездки на Марш УПА
15:25, 12 октября 2012Политика
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Во Львовской области перевозчики отказываются предоставлять автобусы для поездки в Киев на посвященный 70-летию Украинской повстанческой армии Марш борьбы, который состоится 14 октября.
Свободе отказывают перевозчики
Об этом заявила председатель Львовской областной организации Всеукраинского объединения «Свобода» Ирина Сех, сообщили УНИАН в пресс-службе облорганизации партии.
По словам И.Сех, несколько предпринимателей, которые осуществляют пассажирские перевозки, отказались от уже запланированной поездки в Киев, объясняя это давлением со стороны правоохранительных органов и органов контроля.
«Их шантажируют, угрожают лишить лицензии, и перевозчики боятся рисковать, – отметила И.Сех. – Мы призываем правоохранителей прекратить создавать препятствия проведению мирного собрания граждан в Киеве. Так или иначе, марш состоится».
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