«Обком» возобновляет работу
09:58, 12 октября 2012Политика
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Интернет-издание «Обком» 12 октября возобновляет свою работу.
Обком возвращается
Соответствующее объявление появилось на сайте «Обкома».
Главный редактор Алексей Миронов подтвердил «Телекритике» эту информацию, отказавшись комментировать причины приостановки работы сайта. «Весь творческий коллектив остался работать в редакции. Контент будет в том же стиле и ракурсе », - сообщил Миронов.
Главный редактор планирует, что определенные изменения на сайте могут произойти ближе к Новому году. «Возможно, мы изменим дизайн», - пояснил господин Миронов.
На вопрос, изменились ли инвесторы проекта, Алексей Миронов ответил, что у «Обкома» инвесторов не было, нет и не будет, это независимый проект.
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