«Обком» возобновляет работу

Соответствующее объявление появилось на сайте «Обкома».

Главный редактор Алексей Миронов подтвердил «Телекритике» эту информацию, отказавшись комментировать причины приостановки работы сайта. «Весь творческий коллектив остался работать в редакции. Контент будет в том же стиле и ракурсе », - сообщил Миронов.

Главный редактор планирует, что определенные изменения на сайте могут произойти ближе к Новому году. «Возможно, мы изменим дизайн», - пояснил господин Миронов.

На вопрос, изменились ли инвесторы проекта, Алексей Миронов ответил, что у «Обкома» инвесторов не было, нет и не будет, это независимый проект.