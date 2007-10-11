Бессмертный считает кадровые аппетиты БЮТ слишком большими

Заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕССМЕРТНЫЙ считает необоснованными заявления отдельных представителей Блока Юлии Тимошенко о возможности замены руководителей 16 областных государственных администраций на выдвиженцев этой политической силы.

Об этом говорится в комментарии Р.БЕССМЕРТНОГО, обнародованном на официальном сайте Президента Украины.

«Успешное проведение БЮТ избирательной кампании значит, что блок должен принимать активнейшее участие в создании большинства в новоизбранной Верховной Раде и формировании нового состава Кабинета Министров. Стремление БЮТ, чтобы его представители заняли ключевые должности в правительстве, мотивировано и поэтому вполне понятно. В то же время формирование будущей коалицией Кабинета Министров совершенно не означает автоматическую замену губернаторов. Такой нормы нет ни в одном законе», - заявил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

По его мнению, персональная популярность лидера БЮТ в той или другой области не может быть хотя бы минимально достаточным аргументом для смены руководства ОГА. Критерием пребывания губернатора на своем посту является эффективность его работы, в первую очередь, в социально-экономической сфере, а не политические вкусы.

Заместитель главы Секретариата Президента отметил, что, согласно Конституции, руководителей облгосадминистраций назначает и увольняет глава государства по представлению Кабинета Министров.

«Разумеется, в случае назначения представителя БЮТ на должность премьер-министра правительство может инициировать такие кадровые представления. Однако окончательное решение в любом случае остается за Президентом», – отметил Р.БЕССМЕРТНЫЙ.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 октября, заместитель лидера БЮТ Николай ТОМЕНКО выразил убеждение, что вопрос переназначения председателей облгосадминистраций должен решаться одновременно с утверждением нового состава Кабинета Министров Украины.

По мнению Н.ТОМЕНКО, вероятные кадровые изменения в регионах должны основываться на двух принципах. По его словам, во-первых, необходимо ориентироваться на уровень доверия председателям облгосадминистрации, выраженного во время выборов, если они представляли ту или другую политическую силу. Во-вторых, заметил Н.ТОМЕНКО, нужно учитывать показатели социально-экономического развития в регионах, которые свидетельствуют об уровне профессиональности конкретного губернатора.

Он подчеркнул, что БЮТ будет советовать Президенту максимально учитывать результаты выборов в каждом регионе за конкретную политическую силу при рассмотрении вопроса переназначения председателей ОГА.

“Президенту необходимо учитывать, за кого голосовали в каждой области. И для БЮТ, как для силы, которая в 16 областях победила, принципиально, чтобы там, где нас общество поддержало, мы имели своих представителей”, - сказал он.