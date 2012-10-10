В оппозиции думают, что охота на караванского стрелка - реалити-шоу
11:05, 10 октября 2012Политика
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Народный депутат Владимир Арьев называет эпопею с поисками стрелка предвыборным шоу.
Арьев называет эпопею с поисками стрелка предвыборным шоу
Эпопею с поисками "караванского" стрелка в новостях уже называют первым украинским реалити-шоу. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Владимир Арьев.
"Только почему-то это, с позволения сказать, "шоу", происходит перед выборами", - добавил он.
По мнению нардепа, все поведение МВД свидетельствует о том, что у них есть приказ - не ловить, а тянуть время, чтобы до 28 октября люди между собой обсуждали новостной сериал, а не коррупционную власть. Арьев назвал это "обычным приемом переключения внимания масс".
"Поймают 25-27 октября", - предполагает Арьев.
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