В оппозиции думают, что охота на караванского стрелка - реалити-шоу

Эпопею с поисками "караванского" стрелка в новостях уже называют первым украинским реалити-шоу. Об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Владимир Арьев.

"Только почему-то это, с позволения сказать, "шоу", происходит перед выборами", - добавил он.

По мнению нардепа, все поведение МВД свидетельствует о том, что у них есть приказ - не ловить, а тянуть время, чтобы до 28 октября люди между собой обсуждали новостной сериал, а не коррупционную власть. Арьев назвал это "обычным приемом переключения внимания масс".

"Поймают 25-27 октября", - предполагает Арьев.