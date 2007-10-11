Творческая интеллигенция напоминает Ющенко о его обещании

Представители Ривненской, Волынской, Львовской и Ивано-Франковской областей обращаются к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО по поводу необходимости создания демократической коалиции с участием Блока Юлии Тимошенко и блока “Наша Украина - Народная самооборона”.

На пресс-конференции в агентстве УНИАН заслуженный деятель искусств Украины, генеральный директор Национального академического украинского драматического театра им. Марии Заньковецкой Андрей МАЦЯК отметил, что вопрос о создании коалиции не должен приниматься “в кулуарах”. По его словам, политики “все судьбоносные решения должны вытянуть из кулуаров и решать в соответствии с тем, как определился народ Украины на выборах”. По убеждению А.МАЦЯКА, “достаточно порочный тезис о том, что, включив несколько “регионалов”, или коммунистов, или еще каких-то других парней в правительство, объединим Украину”. “Глупость, Украина не разъединена, это все плод черной и паршивой работы политиков”, - добавил он.

А.МАЦЯК считает, что создание широкой коалиции “будет предательством”, которое не поймут ни на востоке Украины, ни на западе. По его словам, вполне нормальной будет ситуация, когда в коалицию будут входить 228 народных депутатов от БЮТ и НУ-НС.

Заслуженная артистка Украины Галина КАЖАН из Волынской области на пресс-конференции зачитала обращение к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО от представителей интеллигенции края, где отвергается необходимость создания широкой коалиции, которую пытаются объяснить необходимостью объединения Украины.

Писатель, председатель Волынского краевого братства Святого апостола Андрея Первозванного Андрей БОНДАРЧУК отметил, что на выборах “люди подтвердили доверие к демократическим силам”. По его словам, создание в этой ситуации “коалиции с силами недемократическими будет новой мини-Переяславской радой, которая углубит руину, которая есть в Украине”. А.БОНДАРЧУК выразил надежду, что у БЮТ и НУ-НС и Президента Украины как гаранта Конституции “хватит мудрости сделать все, чтобы демократическая коалиция была и победила”.

Член Национального союза журналистов Украины, лауреат премии им. Р.Федорива Богдан МОХНЯК отметил, что в Ивано-Франковской области БЮТ и НУ-НС получили “убедительное большинство – почти 90% голосов избирателей”. Он напомнил, что вся стратегия НУ-НС базировалась на том, что после выборов будет образована коалиция с БЮТ. По словам Б.МОХНЯКА, об этом говорил и Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО на многолюдном вече, “и поэтому нам, интеллигенции края, совсем непонятна та позиция, которая в последнее время гуляет по эфирам, непонятны разговоры о так называемой широкой коалиции”. Он подчеркнул, что прикарпатцы хотят “видеть решительные действия Президента Украины”, и поэтому интеллигенция края обратилась к В.ЮЩЕНКО с открытым письмом. По словам Б.МОХНЯКА, в письме подчеркивается, что “прикарпатцы ни в никоем случае не воспримут не понятную, так называемую широкую коалицию, и та политическая сила, которая первой сделает шаг к этому, будет воспринята как предательская”.

Герой Украины, директор Львовской галереи искусств Борис ВОЗНИЦКИЙ отметил, что никакой коалиции с Партией регионов не может быть, “но сотрудничество возможно”.

Против создания широкой коалиции также выступил заместитель председателя Союза архитекторов Львовской области, член президиума Союза творческой интеллигенции Львовской области Михаил ЯГОЛЬНИК.

Заслуженный врач Украины, хирург Ривненской областной больницы Александр НЕСТЕРЕНКО считает, что создание широкой коалиции “отрицает саму суть тех внеочередных выборов”. По его словам, если такая коалиция будет создана, то в Украине не произойдут изменения, которых ожидают люди.

Вице-президент ассоциации “Стекло Украины” Станислав САВИНСКИЙ (Ривненская область) считает, что политики должны прислушаться к мнению избирателей и создать демократическую коалицию, поскольку БЮТ и НУ-НС на выборах получили необходимую поддержку для ее создания.