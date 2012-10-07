Турчинов говорит, что кое-кто из коллег затаил на него обиду

Об этом А. Турчинов заявил в интервью 5- у каналу в субботу, отвечая на вопрос, почему некоторые из представителей оппозиции не попали в проходную часть избирательного списка, или вообще вынуждены баллотироваться как самовыдвиженцы.

«Я хочу сказать, что когда для кого-то принципиально в жизни будет получить мандат, бывает такая ситуация, я готов буду положить свой мандат для того, чтобы человек мог его получить, продвигаясь по списку», - заверил А.Турчинов.

При этом политик отметил, что в настоящее время в списке остается очень много людей, которые в оппозиции были всегда и доказали, что они являются альтернативой власти.

А.Турчинов прибавил, что при формировании списков учитывали нарекания многих людей, что в политике нет никого нового и «все варятся в своем котле».

«Поэтому у нас сегодня безусловно вместе с проверенными ветеранами партии есть много и молодых людей», - сказал он.

А.Турчинов подчеркнул, что оппозиция не отказывалась от ни одного своего представителя в парламенте и многим было предложено баллотироваться по мажоритарным округам.

«Мы предложили баллотироваться по своим округам. Список не является безграничным, и желательно было бы включить всех. В то же время нужно добывать в борьбе победу на округах», - сказал он.

А.Турчинов признал, что от кое-кого из своих коллег чувствует нескрываемую обиду.

В то же время, он прибавил, что не является депутатом уже много лет и не чувствует от этого дискомфорта.

«Да, есть проблемы. Проблемы только в том, что тебя могут в любую минуту обыскать и задержать. Но нет дискомфорта, что у тебя нет мандата и ты уже человек второго сорта. Когда люди борются не за страну, а за мандат, им нужно к себе внимательнее присмотреться», - отметил А.Турчинов.