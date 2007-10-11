Губернатор Херсонщины: проблема расчетов за газ существует только в голове министра

Глава Херсонской областной государственной администрации Борис СИЛЕНКОВ считает, что «проблема расчетов за газ является виртуальной и существует лишь в голове министра топлива и энергетики».

Как передает корреспондент УНИАН, Управление по делам прессы и информации Херсонской ОГА обнародовало заявление Б.СИЛЕНКОВА в ответ на заявление министра топлива и энергетики Юрия БОЙКО о якобы «больших» проблемах с расчетами потребителей Херсонской области за газ.

В частности, в заявлении Б.СИЛЕНКОВ опровергает это, и сообщает, что «за январь-сентябрь уровень расчетов за потребленный в текущем году природный газ в разрезе категорий потребителей перед ОАО “Херсонгаз” составляет: население – 99,6%, организации и учреждения, которые финансируются из бюджетов всех уровней, – 99,5%, в том числе: из государственного бюджета – 101,2%, местных – 99,1%. ОАО “Херсонгаз” рассчиталось с ДК “Газ Украины” за природный газ, потребленный населением, на 95%, бюджетной сферой – на 97%”.

В заявлении отмечается, что в целом теплоснабжающие предприятия области употребили природного газа на 49,79 млн. грн., оплатили - 40,46 млн. грн., или 81 процент. “Необходимо отметить, что поставщик природного газа ДК „Газ Украины" 16,91 млн. грн., или 42 процента от общей суммы, зачел как погашение задолженности 2006 года, которая является наивысшим показателем среди регионов в Украине», отмечает губернатор.

“Использование поставщиком такой методики деления средств позволило ему искусственно снизить уровень расчетов текущего года до уровня 47%. Именно о таком проценте постоянно и заявляет господин БОЙКО”, - идет речь в заявлении Б.СИЛЕНКОВА. То есть, отмечает председатель Херсонской ОГА, “единственная и главная причина «низких» расчетов теплоснабжающих предприятий области за потребленный ими в 2007 году природный газ – зачисление поставщиком природного газа ДК “Газ Украины” значительной части средств, выплаченных предприятиями теплоснабжения области за газ, потребленный в 2007 году, как погашение долгов за прошлый год. При этом он замечает, что зачисление поставщиком средств в счет погашения долгов за 2006 год в целом по Украине составляет 10% от оплаченных предприятиями теплоснабжения, в то же время по Херсонской области – 42%.

«Учитывая изложенное, считаю, что проблемы расчетов, о которых министр топлива и энергетики постоянно говорит на протяжении последних месяцев, и которыми он вводит в заблуждение правительство и общественность, являются виртуальными и существует исключительно в голове самого министра», - подытоживает заявление Херсонский губернатор.

Как сообщал УНИАН, вчера премьер-министр Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что планирует инициировать рассмотрение кадровых вопросов в отношении некоторых губернаторов по итогам заседания КМУ, которое проходило при участии глав областных государственных администраций.

В ходе заседания Кабмина, посвященного рассмотрению ситуации с подготовкой Украины к зиме, премьер сообщил, что самые низкие показатели по расчетам за тепло и газ: в Харьковской (74%), Кировоградской (73%), Луганской (70%), Днепропетровской (56%), Закарпатской (56%), Херсонской (47%) областях.