Третьяков: Представители власти создают схему, чтобы скупать землю через оффшорные компании

15:14, 04 октября 2012
Политика
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Парламент внедряет оффшорные схемы, которые позволят украинским чиновникам и политикам скупать землю.

Александр Третьяков, фото УНИАН

Об этом заявил журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков, комментируя решение Верховной Рады разрешить иностранцам приобретать земельные участки несельскохозяйственного назначения.
Парламент внедряет оффшорные схемы, которые позволят украинским чиновникам и политикам покупать землю. Об этом заявил журналистам оппозиционный депутат Александр Третьяков, комментируя решение парламента разрешить иностранцам приобретать земельные участки несельскохозяйственного назначения.
По мнению политика, отказ Рады продлить мораторий на куплю-продажу земли до 1 января 2014 года и разрешение приобретать землю иностранным гражданам и юридическим лицам – пункты одной схемы. «На самом деле депутаты заботятся не о реальном инвесторе, а в первую очередь о себе, запуская схему по легализации выведенных из Украины денег», - выразил уверенность Александр Третьяков.
«За продажей земли иностранцам на самом деле кроется то, что я бы назвал «оффшорным латифундизмом», - сказал политик. Т. е. украинские политики и чиновники, считает Александр Третьяков, создали для себя лазейку, чтобы приобретать землю через оффшорные компании.
«Проведение земельной реформы требует принятия пакета законов – в первую очередь о рынке земли, - уверен депутат. - Также необходима инвентаризация – так как в масштабах страны мы сами не знаем, что продаем».
По мнению политика, цивилизованная практика – защита отечественного производителя. «При запуске земли в свободный оборот приоритетом должны быть интересы украинских фермеров и сельскохозяйственных предприятий, а не интересы латифундистов и чиноников», - заявил он.
Александр Третьяков уверен, что после победы оппозиции на выборах демократическое большинство должно отменить данный закон и вернуть процесс реформирования земельных отношений в Украине в законодательное русло.
Как известно, Верховная Рада разрешила иностранным юридическим лицам и гражданам приобретать земельные участки несельскохозяйственного назначения. Согласно изменениям в статью 82 Земельного кодекса, «юридические лица, учрежденные по иному законодательству, чем законодательство Украины, могут приобретать в собственность земельные участки несельскохозяйственного назначения». Также 2 октября 2012 года Верховная Рада отказалась продлевать мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 1 января 2014 года.
Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу №218, объединяющему части Святошинского и Оболонского районов столицы.

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