Яценюк предложил Раде свою «амнистию»

Законопроект зарегистрирован в парламенте под № 11289-1 сегодня, 3 октября.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что, по данным Государственной пенитенциарной службы Украины, по состоянию на 1 февраля 2012 года в 142 уголовно-исполнительных учреждениях содержится 116 107 чел., из которых 12 600 осуждены на срок более 10 лет; 1763 чел. отбывают наказание в виде пожизненного лишения свободы; 987 – в виде ареста. Из-за такого большого количества осужденных не выполняются нормы обеспечения их площадью, которая значительно ухудшает условия содержания в учреждениях исполнения наказаний и приводит к нарушению закрепленных в Конституции прав осужденных.

Учитывая это, законопроект А.Яценюка предлагает уменьшить количество лиц, которые отбывают наказание в местах лишения свободы и не представляют значительной общественной опасности. Документом предлагается применить амнистию в первую очередь к наиболее незащищенным и социально уязвимым категориям осужденных, в частности несовершеннолетним, беременным, лицам пожилого возраста, инвалидам, сообщили УНИАН в пресс-службе партии «Фронт Змін».

Проект закона предусматривает объявление амнистии осужденным по статьям Уголовного кодекса, которые допускают двоякое толкование и применение. В частности, речь идет о статье 365 УКУ, которая согласно резолюции ПАСЕ является слишком широкой в применении и, по сути, разрешает криминализацию обычных политических решений. Как следствие, это приводит к незаконному и необоснованному уголовному преследованию оппозиционных политических деятелей со стороны судебных и правоохранительных органов.

Таким образом, законопроектом предлагается распространить действие закона об амнистии в 2012 году на лиц, осужденных по статьям 191, 365 Уголовного кодекса Украины, по которым, в том числе, осуждены экс-премьер-министр Юлия Тимошенко и экс-министр внутренних дел Юрий Луценко.

Кроме того, проект закона предусматривает внесение изменений в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекса Украины и Закон Украины «О применении амнистии в Украине», что позволит признать лиц, освобожденных на основании акта амнистии, как не имеющих судимости. Как следствие, такие лица будут владеть полным объемом прав и полномочий, в частности правом участия в выборах.

Как сообщалось, правительство внесло на рассмотрение ВР законопроект «Об амнистии в 2012 году».

Законопроектом предусмотрено объявить амнистию и распространить ее действие, в первую очередь, на те категории осужденных, которые совершили преступления небольшой тяжести или являются наиболее незащищенными и уязвимыми в социальном плане, в частности, на несовершеннолетних, а также женщин и мужчин, которые имеют детей в возрасте до 18 лет, детей-инвалидов и/или совершеннолетних сына, дочь, признанных инвалидами, инвалидов первой, второй и третьей групп, больных туберкулезом, онкологическими заболеваниями.

В результате применения амнистии, согласно положениям законопроекта, из мест лишения и ограничения свободы предусматривается освободить около 1,5 тыс. чел. указанной категории.

Вместе с тем законопроектом предусмотрено, что амнистия не может быть применена к лицам, осужденным за превышение власти или служебных полномочий (Ю.Тимошенко осуждена именно по этой статье). Также по правительственному проекту закона амнистия не может быть применена к осужденным за присвоение, растрату имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением (по этой статье осужден Ю.Луценко).

Ранее А.Яценюк уже вносил в ВР законопроект об амнистии на 2012 год, под действие которого подпадали Ю.Тимошенко и Ю.Луценко. Однако 16 мая Верховная Рада отказалась включить в повестку дня этот проект закона.