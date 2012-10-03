Янукович обещает повысить зарплаты десантникам

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал журналистам после посещения 240-го центра подготовки подразделений 8-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины.

В.Янукович отметил, что сегодня происходит постепенное увеличение денежного содержания во всех родах войск, так, уже повышены зарплаты в Военно-морских силах, в ПВО..

«Следующий шаг - десантные войска», - сказал Президент.

Перед этим, выступая перед военными, В.Янукович пообещал, что до конца года пенсии военным пенсионерам вырастут на 30%.