Социологи: «Наша Украина» вплотную приблизилась к проходному барьеру

Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель директора агентства политического консалтинга «Перспектива» Назип Хамитов.

Рейтинг возглавляет Партия регионов (26,4% среди тех, кто пойдет на выборы), у «Батькивщины» - 21,6%, «УДАР» - 15,9%, КПУ - 8,5%. За правые партии - «Свободу» и «Нашу Украину» готовы голосовать, соответственно, 5,4% и 4,1% из тех, кто пойдет на избирательные участки.

По словам экспертов, результаты исследования свидетельствуют, что в настоящее время украинцы нуждаются в обстоятельных изменениях, однако их пугает перспектива политической войны. Поэтому прагматичные политические силы могут надеяться на хороший результат.

Кроме того, по мнению эксперта, у «Нашей Украины», в отличие от других политических партий, существует еще не задействованный значительный электоральный резерв, тогда как большинство политсил уже достигли своего электорального максимума.