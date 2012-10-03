Власенко: Комментировать Кузьмина - все равно что Богословскую

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня на брифинге в Харькове С.Власенко отметил, что такие письма «не комментируются в нормальном обществе».

«Вы знаете, комментировать Рената Равильевича Кузьмина стало так же сложно, как комментировать Инну Германовну Богословскую. Мне трудно. Это фигуры абсолютно одного калибра, одного уровня профессионализма, одного уровня юридической аргументации. Это не комментируется в нормальном обществе», - сказал С.Власенко.

Как сообщал УНИАН, первый заместитель генпрокурора Украины Р.Кузьмин обратился к Конгрессу США с открытым письмом, в котором написал, что имеет доказательства причастности Ю.Тимошенко к четырем убийствам.

Он заявил, что готов предоставить американской стороне для ознакомления документы следствия и доказательства виновности Ю.Тимошенко.

В письме Р.Кузьмин также подчеркнул, что Генеральная прокуратура Украины только в 2011-2012 годах более 20 раз обращалась в Департамент юстиции и Государственный департамент США за помощью в допросах экс-премьер-министра Украины Павла Лазаренко, который заявил о своей готовности дать показания украинским следователем. «Однако на ни один запрос мы не получили ответ. Нам закрыли саму возможность получить важные показания об убийствах в Украине», - заявил Р.Кузьмин.

Также Р.Кузьмин считает, что сенат США, принимая резолюцию относительно Украины, был лишен достаточной информации о том, что Ю.Тимошенко «нанесла Украине тяжелый, возможно, непоправимый вред, который отразился на моральном состоянии всей нации».

Справка УНИАН. 22 сентября Сенат США одобрил резолюцию относительно Украины. Сенат обратился к правительству США с требованием ввести персональные санкции к людям, причастным к политическим репрессиям в Украине.