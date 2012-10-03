Янукович видит, что все участники выборов в ВР находятся в равных условиях

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время встречи с участниками Одиннадцатого совещания руководителей заграничных дипломатических учреждений Украины.

"На наш взгляд, и партии, и кандидаты в народные депутаты в мажоритарных округах находятся в равных условиях. Для всех созданы одинаковые условия, и те нарушения, которые происходят иногда, - это фактор, который называется человеческий фактор, - эмоции. У нас такие же люди, как и во всем мире, они живые, реагируют... Они не могут быть без эмоций", - отметил В.Янукович.

По его словам, парламентские выборы являются важным политическим событием.

Президент выразил убеждение в том, что эти выборы будут не хуже, чем прошлые, - и президентские, и местные.

"Мы должны от выборов к выборам двигаться вперед", - сказал В.Янукович.

Он отметил, что был своевременно принят избирательный закон, причем при участии оппозиции. При этом В.Янукович признал, что закон может иметь определенные недостатки, и они будут исправлены уже после выборов на основе наблюдений за ходом избирательной кампании.

В.Янукович подчеркнул, что избирательный процесс, который происходит сейчас в Украине, находится под круглосуточным мониторингом соответствующих структур, проводится контроль над тем, чтобы не было нарушений.

"Очень важно, что, когда мы выйдем из избирательной кампании, чтобы у нас не осталось никаких последствий, я имею в виду ... Мы сделаем все, чтобы не было никаких преследований, чтобы это не несло угрозы дестабилизации в государстве", - отметил Президент. Он подчеркнул, что главное для страны - это стабильность.