Сегодня Обама и Ромни проведут первые публичные дебаты
09:58, 03 октября 2012Политика
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Президент США Барак Обама и его республиканский оппонент на президентских выборах Митт Ромни сегодня проведут первые дебаты.
Ромни с Обамой будут дебатировать трижды
Кандидаты на пост президента США встретятся в Денвере.
Дискуссия Обамы и Ромни продлится 90 минут. До 6 ноября, когда состоятся выборы, кандидаты встретятся в таком формате еще дважды, пишет Радио Свобода.
По результатам опросов общественного мнения, Обама опережает своего конкурента с незначительным отрывом. В то же время аналитики предполагают, что Ромни может сократить разрыв, если его участие в дебатах будет результативным.
Ожидается, что дебаты, которые будут транслироваться в прямом эфире на национальном телевидении, посмотрят около 50 миллионов человек.
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