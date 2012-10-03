Сегодня Обама и Ромни проведут первые публичные дебаты

Кандидаты на пост президента США встретятся в Денвере.

Дискуссия Обамы и Ромни продлится 90 минут. До 6 ноября, когда состоятся выборы, кандидаты встретятся в таком формате еще ​​дважды, пишет Радио Свобода.

По результатам опросов общественного мнения, Обама опережает своего конкурента с незначительным отрывом. В то же время аналитики предполагают, что Ромни может сократить разрыв, если его участие в дебатах будет результативным.

Ожидается, что дебаты, которые будут транслироваться в прямом эфире на национальном телевидении, посмотрят около 50 миллионов человек.