Томенко прогнозирует, что 1/3 ВР будут родственниками и предлагает сажать их вместе

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Н.Томенко сказал на брифинге.

Он предложил, чтобы их (родственников) рассадили в сессионном зале рядом.

«Только у Балоги баллотируются три брата – родные и двоюродный», - отметил Н.Томенко.

При этом он добавил: «Я был на округе, где активно работает муж Инны Богословской и убеждает, что И.Богословская сама не справляется и им нужно семьей в парламенте работать».

«Герега бьётся по Киеву, а муж Хмельницкую область поднимает, потому что он говорит, что преступная власть уничтожает «Эпицентр» и наш бизнес, и мы будем с женой защищать этот бизнес», - сказал Н.Томенко.

Он подчеркнул: «На каждом округе я находил братьев, сестер, родственников, я не считаю любовниц, потому что они меняются – я не успеваю фиксировать, кого они представляют».