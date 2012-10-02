Бютовец требует от Пшонки наказать причастных к обвинению Тимошенко
Народный депутат из фракции «БЮТ-Батьківщина» Олег Тищенко направил депутатское обращение генеральному прокурору Украины Виктору Пшонке по поводу обвинений Руслана Щербаня в адрес бывшего премьер-министра Украины Юлии Тимошенко.
Как передает корреспондент УНИАН, соответствующий запрос на заседании парламента зачитал председатель Верховной Рады Украины Владимир Литвин.
Как сообщал УНИАН, О.Тищенко ранее обратился с депутатским запросом к генпрокурору по поводу проверки «фактов возможной причастности Руслана Щербаня к убийству на охоте, и принуждения его следственными органами Генеральной прокуратуры к даче заведомо ложных показаний о соучастии Юлии Тимошенко в убийстве его отца Евгения Щербаня в обмен на избежание ответственности».
В.Литвин также зачитал еще один запрос О.Тищенко к В.Пшонке о «привлечении к ответственности должностных лиц государственной власти за нарушение презумпции невиновности, безосновательные обвинения и дезинформацию общественности о причастности Ю.Тимошенко к убийству Евгения Щербаня».