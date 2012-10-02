Порошенко уверяет, что Украина не посягает на интересы ЕС и России

Об этом заявил министр экономического развития и торговли Петр Порошенко в эфире одного из украинских телеканалов.

Он пояснил, что инициатива о пересмотре таможенных пошлин обусловлена содержанием соглашения о членстве Украины в ВТО. По мнению министра, переговоры о присоединении к этой организации были длительными, а результат оказался не лучшим из-за политической, а не экономической мотивации подписания документа.

«Уровень таможенной защиты украинского рынка оказался несколько ниже, чем у абсолютного большинства наших торговых партнеров», - отметил П.Порошенко.

По его словам, 28-я статья соглашения предусматривает возможность поднять вопросы по пересмотру уровня таможенной защиты после трех лет функционирования договора.

«Мы честно выдержали три года. Мы честно выполняли все обязательства», - подчеркнул министр.

«Мы собираемся пересмотреть. Не увеличить, а посмотреть: где - увеличить, где - уменьшить», - уточнил он.

П.Порошенко пояснил, что такой пересмотр не затронет интересов главных партнеров Украины - Европейского Союза и России. Ведь Евросоюз имеет парафированное соглашение о свободной торговле с Украиной, а "повышенный уровень пошлины не распространяется на страны, с которыми у нас есть соглашение о свободной торговле. Похожая ситуация и с Российской Федерацией.

«Право участвовать в переговорах с Украиной имеют право только наши крупнейшие торговые партнеры», - подчеркнул министр.

Как сообщал ранее УНИАН, Украина обратилась в ВТО с информацией о намерении повысить импортные пошлины почти на 371 товарную линию.

Это обращение вызвало обеспокоенность Европейской комиссии, поскольку может значительно повлиять на общий экспорт товаров из ЕС в Украину, который составляет почти 2 млрд евро в год. Также такие действия Украины, по мнению представителей ЕК, не соотносятся с намерениями заключить соглашение о зоне свободной торговли с ЕС.

Кроме того, по мнению экспертов, а также представителей Госдепа США, такой шаг Украины может свидетельствовать о подготовке к вступлению в Таможенный союз.

Справка УНИАН. Украина стала полноправным 152-м членом Всемирной торговой организации 16 мая 2008 года.

Через три года после обретения членства в ВТО страны могут в течение еще 3-х лет изменять условия, принятые при подписании соглашения о членстве в этой организации.