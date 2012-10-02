Немецкие врачи перенесли визит к Тимошенко

Информацию об этом корреспонденту УНИАН подтвердил член международной медицинской комиссии, директор Института патологии позвоночника и суставов им. М.Ситенко Николай Корж.

«Насколько я знаю, но это может быть не очень достоверная информация, она (Аннет Райсхауэр – УНИАН) должна была прилететь сегодня в 14:00, но вчера в конце дня они (немецкие специалисты – УНИАН) попросили отменить визит. Решается вопрос, кто должен прилететь. Перенесли визит на более позднее время», - сказал Н.Корж.

Он сказал, что пока не владеет информацией о том, когда именно планируется прибытие немецких лечащих врачей Ю.Тимошенко.

Как сообщал УНИАН, вчера украинские медики анонсировали приезд в Харьков немецких лечащих врачей Ю.Тимошенко. «Я уполномочен проинформировать средства массовой информации о том, что завтра ожидается приезд немецких врачей. Скорее всего, это будет врач Аннет (Аннет Райсхауэр – УНИАН), которая осуществит плановый выезд к пациентке, к Тимошенко Юлии Владимировне», - сказал Н.Корж.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года осудил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая из-за ухудшения состояния здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице «Укрзализницы» в Харькове. За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и А.Райсхауэр.