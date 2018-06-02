Вехи недели. Янукович без успехов, посрамленный Журавский и выбивающая Тимошенко

В оценках внешнеполитической активности украинского президента преобладают крайности. Одни считают, что руководство Украины находится в изоляции, предвкушая введение международных санкций против ключевых соратников Виктора Януковича и его самого, другие убеждают, что ничего страшного не происходит. Истина, как обычно, где-то посередине. Западный мир в отношении Украины ограничивается «предупредительными выстрелами в воздух», подозрительно затаилась Россия, а для стран третьего мира или Китая уровень демократии в Украине не был и не будет определяющим фактором для развития отношений.

Из всего заокеанского визита Виктора Януковича стоит акцентировать внимание не на фотографировании с Бараком Обамой, а на встречах с руководителями мировых гигантов Chevron и Exxon. Если Украина стремиться к реальной энергетической независимости, то без помощи подобных корпораций, в частности, освоивших технологию добычи сланцевого газа, не обойтись. С трибуны Генеральной Ассамблеи ООН Виктор Федорович рассказал о планах Украины на председательство в ОБСЕ и пообещал помощь мировому сообществу в эвакуации мирного населения из зон вооруженных конфликтов, благо за последнее время подобные операции проводились не раз.

Тем временем закулисная борьба за демократизацию Украины продолжается. Уже очевидно, что внимание мирового сообщества будет сосредоточено на парламентских выборах, на которые прибудут порядка 5 тысяч наблюдателей. За право анализировать и оценивать избирательный процесс в нашей стране в Европейском Парламенте разгорелась нешуточная схватка. В итоге делегацию наблюдателей возглавил Павел Коваль, представитель польских консерваторов, от которого можно ожидать взвешенности в оценках. Его заместителями стали хорошо известные отечественному политикуму Михаэль Галер от ЕНП и Ребекка Хармс из Партии зеленых. Оба зама весьма положительно относятся к Юлии Тимошенко, и в их заявлениях по поводу выборов тема ее заключения обязательно прозвучит.

Некоторые европейские политики не стали ждать дня голосования в Украине. Глава наблюдателей от ПАСЕ швейцарский социалист Андреас Гросс описал картину в нашей стране в мрачных тонах, отметив, что уровень украинской демократии ниже, чем в России. Трудно не только припомнить подобные «откровения» из уст человека, которого трудно назвать аматором от политики, еще труднее ожидать объективной оценки избирательного процесса.

Любопытно отметить, что Виктор Янукович пообещал прислушаться к резолюции Сената США, которой украинский МИД дал нелицеприятные оценки. Еще интереснее, что глава государства публично одернул автора законопроекта об усилении ответственности за клевету Виталия Журавского, который не заставил себя ждать и заявил об отзыве документа. Интересно будет понаблюдать, как депутаты, голосовавшие за проект драконовского по отношению к СМИ закона в первом чтении, будут рьяно отстаивать свободу слова и прочие демократические ценности.

Правительство тем временем продолжает излучать оптимизм. Правда, Николай Азаров дал понять, что будет принимать быстрые кадровые решения в отношении чиновников, которые сорвут начало отопительного сезона. Вот только даже в случае публичных казней ответственных лиц состояние отечественного жилищно-коммунального хозяйства не улучшится. Впустую для украинско-российских отношений прошло и заседание Совета премьер-министров стран СНГ в Ялте. Разве что российский коллега Николая Яновича Дмитрий Медведев предложил Украине готовиться к оплате в юанях, раз она не хочет платить рублями. Сергей Тигипко, балансирующий между должностью вице-премьера по вопросам социальной политики и статусом главы публичной кампании Партии регионов, продемонстрировал образцово-показательную веру в скорое принятие закона о налогообложение предметов роскоши. При этом о бюджета-2013 в Кабмине предпочитают не заикаться.

В очередной раз продемонстрировала бойцовские качества Юлия Тимошенко. Она в прямом смысле этого слова выбила (интересный нюанс – заключенная в больнице ходит в модных туфлях) свидание со своими соратниками. В процессе препирания с охранниками Тимошенко успела произнести с расчетом на запись на мобильный телефон обличительно-призывную речь, в которой призвала народ Украины на выборах «свалить мафию». Лидер «Батькивщины» заметно страдает не столько от болей в спине, сколько от удаленности из политического процесса, и демонстрирует недюжинную находчивость, раз за разом напоминая о себе.

Еще один тренд достаточно тихо проходящей на уровне страны, но отмечающейся ожесточенным противостояние по некоторым мажоритарным округам избирательной кампании – манипулирование социологическими данными. Одной политической силе, активно использующей «эффект новизны» в избирательной кампании целый букет фирм-однодневок пророчит преодоление 5-процентного барьера, хотя по оценкам авторитетных специалистов, этой партии не хватает 300-400 тысяч голосов. До выяснения истины в этом вопросе осталось не так уж долго – парламентская кампания выходит на финишную прямую.

Евгений Магда