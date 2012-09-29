Азаров сегодня будет работать в Луганске
10:14, 29 сентября 2012Политика
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Премьер-министр Николай Азаров отбыл с рабочей поездкой в Луганскую область.
Азаров почтит память молодогвардейцев
Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.
Программой рабочей поездки планируется участие премьер-министра Украины в митинге-реквиеме в Луганске, посвященном 70-летию создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» и участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Непокоренные».
Кроме того, ожидается, что глава правительства осмотрит экспозиции Краснодонского областного ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» и возложит цветы к памятнику «Клятва».
Также предусматривается участие Н.Азарова в открытии отделения кардиохирургии Краснодонской областной клинической больницы.
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