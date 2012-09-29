Азаров сегодня будет работать в Луганске

Об этом сообщает Департамент информации и коммуникаций с общественностью Секретариата КМУ.

Программой рабочей поездки планируется участие премьер-министра Украины в митинге-реквиеме в Луганске, посвященном 70-летию создания подпольной молодежной организации «Молодая гвардия» и участие в церемонии возложения цветов к мемориалу «Непокоренные».

Кроме того, ожидается, что глава правительства осмотрит экспозиции Краснодонского областного ордена Дружбы народов музея «Молодая гвардия» и возложит цветы к памятнику «Клятва».

Также предусматривается участие Н.Азарова в открытии отделения кардиохирургии Краснодонской областной клинической больницы.