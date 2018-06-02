Выборы-2012. Октябрьский всплеск

Ставшая платформой для объединения оппозиционных сил, попеременно бывших опорой Виктора Ющенко и Юлии Тимошенко, ВО «Батькивщина» уже не первую неделю выстраивает избирательную стратегию по классическому черно-белому принципу «хорошие против плохих». «Мы их остановим» - пожалуй, единственная стратагема в «сердечном» креативе, дальнейшие шаги пока объяснению не подлежат. В число останавливаемых, впрочем, кроме «регионалов» и коммунистов попадают «УДАР» и в некоторых случаях «Свобода», но игра стоит свеч. Исполнительный директор объединенной оппозиции Арсений Яценюк убежден, что ведомой им политической силе по плечу формирование парламентского большинства. Начальник избирательного штаба Александр Турчинов и вовсе намекал на формирование силами оппозиции конституционного большинства, способного прижать к ногтю Виктора Януковича, не дожидаясь 2015 года.

Эти шапкозакидательские настроения опасны для оппозиционеров тем, что могут вселить неоправданный оптимизм в сотрудников местных штабов и сторонников «Батькивщины». Правда, на выборах все политики берут на себя повышенные обязательства. Вот только головокружение от неслучившихся пока успехов может привести к тому, что результаты голосования 28 октября станут холодным душем для лидеров оппозиционных сил, которым так и не удалось проникнуть на территорию электорального заповедника Партии регионов на юго-востоке страны. Там по-прежнему «регионалам» практически нет альтернативы (влияние коммунистов заметно, но не масштабно), а главной проблемой остается апатия электората.

Сегодня очевидно, что основная борьба в октябре развернется за центральные области, где оппозиция способна потягаться с партией власти за голоса по партийным спискам, но вряд ли сможет убедить в своей силе потенциальных депутатов-мажоритарщиков. Нашествие «крепких хозяйственников» на одномандатных округах может помешать оппозиционерам нарастить результаты по сравнению с 2007 годом. Против них играет и отсутствие Юлии Тимошенко, несколько избирательных кампаний подряд вытягивавшей результат политической силы на собственной харизме. Юлия Владимировна тем временем взяла курс на торпедирование результатов выборов, по простой и понятной причине: в них она участия не принимает.





ВО «Свобода», лидер которой Олег Тягныбок называет сборную «Батькивщины» «наши нынешние союзники», заинтересована в максимальной мобилизации своего электората. По оценке представляющего компанию R&B Group социолога Евгения Копатько, и «свободовцам», и «Украине – вперед» не хватает порядка 300-400 тысяч голосов для преодоления 5-процентного барьера. Компенсировать этот дефицит на протяжении оставшегося до дня голосования времени будет непросто. Оппозиционный электоральный пирог остается внушительным, но претенденты на его кусочки вряд ли смогут согласовать алгоритм действий для равномерного и согласованного отщипывания лакомых кусочков. Сегодня можно с высокой степени уверенности утверждать, что голос «Свободы» в будущем парламенте зазвучит скорее за счет депутатов-мажоритарщиков, чем благодаря прохождению партийного списка.

Похожая ситуация у партии «Украина – вперед» за тем исключением, что харизматичных кандидатов-одномандатников у нее практически столько же, сколько в партийной когорте – раз – два и обчелся. Зато «УДАР» после очередной боксерской победы своего лидера организовал его купание в восхищении сограждан в масштабах страны. Всеукраинский тур Кличко уже привел к рейтинговым подвижкам, «ударники», охотно и умело используя немногословность вождя, подбирают в свою пользу электорат Сергея Тигипко, заодно прихватывая неопределившихся и сомневающихся. Не стоит забывать, что с каждым приростом популярность растет уверенность Виталия Владимировича в способности выиграть ближайшие президентские выборы, что заметно снижает его договороспособность.

Вообще тема предстоящей президентской кампании дамокловым мечом довлеет над участниками парламентской гонки. Все они планируют составить конкуренцию действующему главе государства, и только Арсений Яценюк дал понять, что Юлия Тимошенко имеет в этом аспекте преимущество перед другими представителями оппозиционных сил. Трудно представить сегодня обстоятельства, способные заставить набирающего ход Виталия Кличко отказаться от участия в главной схватке политической пятилетки.

Развитие ситуации позволяет предположить усиление борьбы за избирателя не только по линии власть – оппозиция, но и обострение противостояния между партиями, демонстрирующими свое несогласие с политикой Виктора Януковича. Пока вожди в центре и эфирах СМИ будут клясться с верности демократическим принципам, на местах развернется необъявленная война за неопределившихся. Пожалуй, обострение борьбы за голоса избирателей под лозунгом «Результат оправдывает средства» станет главным трендом избирательной кампании в октябре.

Евгений Магда