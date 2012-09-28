В ВР зарегистрирован законопроект о региональном статусе для английского языка

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий документ зарегистрирован 28 сентября.

Документом предусматривается дополнить список региональных языков английским.

В частности, Г.Москаль отмечает, что согласно Закону "О принципах государственной языковой политики", "государство содействует развитию многоязычности, изучению языков международного общения, в первую очередь тех, которые являются официальными языками Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций". Среди шести официальных языков ООН - английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского - наиболее распространенными в Украине являются русский и английский.

В то же время, по словам депутата, в перечне региональных языков или языков меньшинств, изложенных в части 2 статьи 7 Закона Украины "О принципах государственной языковой политики", английский язык, в отличие от русского, отсутствует.

Как считает Г.Москаль, сообщили УНИАН в его пресс-службе, «отсутствие в перечне региональных языков английского - ограничивает права его носителей, которые компактно проживают, в частности, в столице и других крупных городах Украины. Среди прочего такие граждане лишены права собирать подписи о признании английского региональным».

«А в целом - думаю, что в нынешних условиях изучения английского более приемлемо для украинцев, чем изучение русского. Хотя бы потому, что Европа для нас ближе Азии», - подытожил Г.Москаль.