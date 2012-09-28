В ВР зарегистрирован законопроект о региональном статусе для английского языка

14:53, 28 сентября 2012
Политика
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Народный депутат Геннадий Москаль зарегистрировал в Верховной Раде проект закона "О внесении изменений в статью 7 Закона Украины "О принципах государственной языковой политики" относительно всестороннего развития английского языка".

Геннадий Москаль

Как сообщается на сайте парламента, соответствующий документ зарегистрирован 28 сентября.

Документом предусматривается дополнить список региональных языков английским.

В частности, Г.Москаль отмечает, что согласно Закону "О принципах государственной языковой политики", "государство содействует развитию многоязычности, изучению языков международного общения, в первую очередь тех, которые являются официальными языками Организации Объединенных Наций, ЮНЕСКО и других международных организаций". Среди шести официальных языков ООН - английского, арабского, испанского, китайского, русского и французского - наиболее распространенными в Украине являются русский и английский.

В то же время, по словам депутата, в перечне региональных языков или языков меньшинств, изложенных в части 2 статьи 7 Закона Украины "О принципах государственной языковой политики", английский язык, в отличие от русского, отсутствует.

Как считает Г.Москаль, сообщили УНИАН в его пресс-службе, «отсутствие в перечне региональных языков английского - ограничивает права его носителей, которые компактно проживают, в частности, в столице и других крупных городах Украины. Среди прочего такие граждане лишены права собирать подписи о признании английского региональным».

«А в целом - думаю, что в нынешних условиях изучения английского более приемлемо для украинцев, чем изучение русского. Хотя бы потому, что Европа для нас ближе Азии», - подытожил Г.Москаль.

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