БЮТ претендует на должность губернатора и двух замов в Полтавской области

Полтавская областная организация Блока Юлии Тимошенко претендует на должность губернатора и двух заместителей в Полтавской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил председатель Полтавской областной организации партии ВО «Батькiвщина» Вадим ПЕТРЕНКО.

Свои требования руководство партий ной организации обосновывает победой БЮТ на выборах в регионе.

«Мы имеем поддержку почти 40%, а в исполнительной власти у нас никого нет. Как минимум, претендуем на должность губернатора и двух его заместителей», - сказал В.ПЕТРЕНКО.

По его словам, в команде полтавского БЮТ более десяти достойных претендентов: Дмитрий ХРИСТОВ, Александр ЗАЛУЖНЫЙ, Анатолий ШКАРБАН, Александр МАРЧЕНКО и др.

В.ПЕТРЕНКО считает, что нынешний губернатор Валерий АСАДЧЕВ не пользуется большим доверием населения, т.к. не является коренным полтавчанином.

*** БЮТ на внеочередных выборах в Верховную Раду 30 сентября в Полтавской области набрал 37,86% голосов избирателей, опередив другие партии и блоки.