Путину приятно, что Газпром стал собственником газа в украинских хранилищах

Россия была удивлена достаточно большим долгом перед «Газпромом» за поставки газа в Украину, но рада, что вопрос удалось разрешить.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил президент России Владимир ПУТИН в ходе встречи с премьер-министром Украины Виктором ЯНУКОВИЧЕМ в резиденции в Новоогарево.

«Я рад, что и на уровне компании, и на уровне правительств этот вопрос решен. Для нас было неожиданно, совершенно, что накопился такой большой долг в 1,3 млрд. долларов, примерно, но я сейчас не буду вдаваться в детали. Приятно, что вы нашли способ развязать этот узел. Насколько мне известно, принято решение о том, что «Газпром» становится собственником известного объема газа в хранилище, которое находится на территории самой Украины. Но мы должны с вами понимать, и я хочу, чтобы наши украинские коллеги знали об этом, - мы будем исходить из того, что тот газ, который у нас находится, будет направляться на нужды, прежде всего украинских потребителей. И я бы вас просил так настраивать все правительственные структуры и хозяйствующие субъекты», - заявил В.ПУТИН.

Глава России подчеркнул, что это будет не газ, который поступает «по трубе и по известному графику» из России, а газ, который находится в украинских хранилищах.

Как сообщал УНИАН, по итогам встречи главы "Газпрома" Алексея МИЛЛЕРА и министра топлива и энергетики Украины Юрия БОЙКО было подписано соглашение об урегулировании задолженности за поставленный в 2007 году газ в Украину. Соглашение заключено между хозяйствующими субъектами, в документе подтвержден объем задолженности (1,3 млрд. долл.) и определена схема, предусматривающая погашение долга до 1 ноября т.г.

По данным исполнительного директора RosUkrEnergo AG Константина ЧУЙЧЕНКО, первый платеж в рамках данного соглашения в размере 200 млн. долл. должен быть перечислен "УкрГаз-Энерго" на счет RosUkrEnergo до 22 октября 2007 года. Документ позволяет в случае нарушения украинской стороной сроков погашения долга уменьшить после 1 ноября подачу природного газа пропорционально неоплаченной сумме.

Премьер-министр РФ Виктор ЗУБКОВ сообщил, что часть украинского долга за поставки газа в текущем году в сумме 1,2 млрд. долларов будет погашена за счет реализации “Газпромэкспорту” (РФ) газа, принадлежащего «РосУкрЭнерго» и находящегося в подземных хранилищах газа Украины. Оставшаяся часть украинского долга – 929 млн. долларов – будет погашена за счет собственных оборотных средств «УкрГаз-Энерго» и «Нафтогаза Украины".