Третьяков уверен, что власть специально программирует нарушения в работе избиркомов

Окружная избирательная комиссия в скандально известном округе № 218 только в последние дни допустила несколько грубых нарушений законодательства. По мнению оппозиционного депутата Александра Третьякова, который баллотируется в округе № 218 Киева, таким образом, закладываются правовые основания признать выборы недействительными, когда кандидат, поддерживаемый властью, проиграет выборы.

Так, по информации Игоря Романюка, доверенного лица кандидата в депутаты по округу № 218 Александра Третьякова, жеребьевка кандидатур в состав участковых комиссий в ОВК № 218 проходила с рядом нарушений. Во-первых, ОИК № 218 зарегистрировала ночью 19 сентября 24 представления с кандидатурами в состав участковых комиссий, хотя юридически не имела права это делать, ведь срок подачи кандидатур завершился 18-го сентября. Во-вторых, сам процесс жеребьевки, которая должен был закончиться в пятницу, 21 сентября, не завершен до сих пор, что является грубым нарушением законодательства о выборах.

По мнению Александра Третьякова, власть специально программирует нарушения в работе ОИК, чтобы заложить мину под результаты голосования, когда кандидат, поддерживаемый властью, проиграет выборы. «Большое количество грубых нарушений – на руку кандидатам, которых тайно поддерживает власть. Чем больше нарушений, тем больше правовых оснований отменить результаты выборов. Когда 28 октября провластный кандидат проиграет, у власти на руках будут факты ими же инспирированных нарушений, чтобы оспорить «невыгодные» результаты волеизъявления. Выходит, что нарушения в работе комиссии – на руку власти», - заявляет оппозиционный кандидат Александр Третьяков.

Напомним, что в ночь с 18 на 19 сентября в помещение ОВК № 218 проникли неизвестные, которые подали 24 представления с кандидатурами в состав участковых избирательных комиссий. Несмотря на то, что срок подачи документов уже завершился, ОИК № 218 в нарушение законодательства зарегистрировала представления. 9 из 24 партий-нарушителей оказались в числе победителей жеребьевки в ОИК №218, но на этапе определения конкретных кандидатур в члены 75 участковых комиссий ОИК прервала жеребьевку.

По сообщениям СМИ, жеребьевка для определения состава участковых избирательных комиссий прошла с нарушениями во многих мажоритарных округах по всей Украине. В частности, о нарушениях в ходе жеребьевки сообщали оппозиционные кандидаты по округам № 95 (г. Ирпень, Киевская область), 212, 218, 223 (все - Киев) и других.

Лидер партии «УДАР» Виталий Кличко назвал жеребьевку в УИК одним из этапов подготовки Партии регионов к масштабным фальсификации выборов в Верховную Раду 28 октября 2012 года.