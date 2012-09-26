В парламенте Крыма зазвучал крымскотатарский язык
В Верховном совете Крыма впервые за долгие годы депутат заговорил с трибуны на крымскотатарском языке, таким образом Рефат Чубаров выполнил обещание, данное им в августе после вступления в силу закона об основах языковой политики.
Как передает корреспондент УНИАН, Р.Чубаров взял слово во время утверждения гендиректором государственной телерадиокомпании "Крым" Степана Гулеватого, и возмутился небольшим, по его мнению, количеством часов в эфире на крымскотатарском языке.
Спикер Крыма Владимир Константинов отметил, что слова депутата может перевести переводчик. Девушка начала делать это.
Р.Чубаров продолжил выступление на крымскотатарском, а на реплику В.Константинова о том, что переводчица не поспевает за ним, депутат ответил, что может после окончания выступления перевести свои слова сам.
Кроме того, Р.Чубаров задавал вопросы выступающим на украинском языке.
Как сообщал УНИАН, 8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон о принципах государственной языковой политики.
Документ не будет препятствовать развитию в Крыму государственного - украинского - языка, региональными здесь могут стать русский и крымскотатарский языки - только эти языковые группы насчитывают на полуострове не менее 10% населения, заявил крымский премьер-министр Анатолий Могилев.
ВС Крыма 15 августа поручил Совету министров автономии до 10 октября подготовить и внести на рассмотрение крымского парламента предложения по реализации в автономии закона.