В парламенте Крыма зазвучал крымскотатарский язык

Как передает корреспондент УНИАН, Р.Чубаров взял слово во время утверждения гендиректором государственной телерадиокомпании "Крым" Степана Гулеватого, и возмутился небольшим, по его мнению, количеством часов в эфире на крымскотатарском языке.

Спикер Крыма Владимир Константинов отметил, что слова депутата может перевести переводчик. Девушка начала делать это.

Р.Чубаров продолжил выступление на крымскотатарском, а на реплику В.Константинова о том, что переводчица не поспевает за ним, депутат ответил, что может после окончания выступления перевести свои слова сам.

Кроме того, Р.Чубаров задавал вопросы выступающим на украинском языке.

Как сообщал УНИАН, 8 августа Президент Украины Виктор Янукович подписал принятый Верховной Радой Закон о принципах государственной языковой политики.

Документ не будет препятствовать развитию в Крыму государственного - украинского - языка, региональными здесь могут стать русский и крымскотатарский языки - только эти языковые группы насчитывают на полуострове не менее 10% населения, заявил крымский премьер-министр Анатолий Могилев.

ВС Крыма 15 августа поручил Совету министров автономии до 10 октября подготовить и внести на рассмотрение крымского парламента предложения по реализации в автономии закона.