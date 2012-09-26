Российский эксперт решил, что Украине стоит и дальше сидеть на двух стульях

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом директор Института экономики РАН Руслан Гринберг сказал в ходе видеомоста Москва - Киев на тему: «Больше, чем СНГ: новый формат сотрудничества в рамках Содружества».

«Если бы был дипломатом, то я бы ходил вокруг да около. Моя же позиция состоит в том, что я бы тоже - на месте руководителя Украины, не делал бы никакого выбора. Находясь между двумя гигантами, нужно решать свои национальные задачи и нужно семь раз отмерять – и не отрезать. Что Украина вообще делает сейчас. И правильно делает», - сказал Р.Гринберг.

В то же время он добавил, что рано или поздно выбор Украине придется сделать. «Хотя эта идея пока и не находит поддержки, надеюсь, что когда-нибудь Украина придет к мысли записаться в Евразийский союз», - сказал Р.Гринберг.

По его мнению, «в нынешних неспокойных экономических условиях для того, чтобы выжить, нужно кучковаться». При этом экономист скептически оценивает возможность вступления Украины в ЕС.

«Экономика и жизнь людей (Украины и России) требуют какой-то стабильности. Мне кажется, что в рамках нашего интеграционного блока, вот этой четверки – если четвертой станет Украина, мы получим более-менее хорошее убежище от турбулентности, которая нас не покидает», - считает Р.Гринберг.