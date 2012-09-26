СМИ: Государство готовится распродать 1200 стратегических предприятий

Об этом пишет "Коммерсант-Украина", в распоряжении которого оказался перечень из менее 300 предприятий, которые Кабмин сохранит среди запрещенных к приватизации. Остальные 1200 компаний будут исключены из списка — на торги выставят ключевые энергетические предприятия, шахты и спиртзаводы.

Как утверждает издание, ссылаясь на текст изменений в закон "О перечне объектов права государственной собственности, не подлежащих приватизациии", итоговый документ фактически разрешает масштабную приватизацию угольных шахт: в собственности государства в Донецкой области останется лишь 11 предприятий, а в Луганской — 7. Также будет проведена массовая приватизация спиртзаводов, радиотелевизионных передающих центров и книжно-журнальных издательств ("Мистецтво", "Лыбидь", "Днипро", "Веселка"). Частными хотят сделать почти все спортивные базы, бассейны и стадионы, за исключением предприятия, которое управляет киевским Дворцом спорта, НСК "Олимпийский", "Львов-Ареной". Сохранив в госсобственности наиболее знаковые винзаводы, такие как "Коктебель" и "Массандра", правительство предлагает разрешить продажу ряда южноукраинских и закарпатских совхозов-заводов, включая Ужгородский и Одесский коньячные заводы, Одесский завод шампанских вин. Из всех государственных элеваторов приватизации не будет подлежать лишь Новотроицкий.

Дорога к приватизации будет открыта и крупным компаниям, многие из которых являются монополиями. Из списка неприватизируемых объектов исключат НАК "Нафтогаз Украины", "Черноморнефтегаз", "Укринтерэнерго" и "Укрспецтрансгаз" (транспортировка сжиженного газа), ГАО "Магистральные трубопроводы "Дружба"".

"Это смелый шаг, который может радикально изменить ситуацию в энергосекторе,— считает директор Института энергетических исследований Дмитрий Марунич.— Допуск в него частного капитала может существенно оздоровить ситуацию, но лишь в случае прозрачной приватизации и сохранения за государством контроля над сектором". Изъяты из списка Харьковский электромеханический завод, Дашавский завод композиционных материалов, специальное производство киевского завода "Радар" и Солотвинский солерудник.

"Вероятно, спрос на приватизацию будет в первую очередь внутренний, потом — со стороны российского бизнеса и уже потом — иностранных стратегических инвесторов",— прогнозирует директор аналитического департамента ИК Dragon Capital Андрей Беспятов.

Представители бизнеса готовы к приватизации госкомпаний, поскольку частный инвестор эффективнее государственного. "Я считаю, что приватизация — это, в принципе, правильный шаг. Взять, к примеру, Харьковский электромеханический завод: если бы государство не тянуло с его приватизацией, предприятие не дошло бы до нынешнего состояния банкротства",— заявил президент индустриальной группы УПЭК Анатолий Гиршфельд.

А вот по оценкам директора Института экономики и прогнозирования НАНУ Валерия Гееца, поспешная приватизация не только приведет к продаже предприятий по заниженной цене, как это было в предыдущие годы, но и лишит бюджет налоговых поступлений.

"Наши исследования показали, что многие предприятия после приватизации резко сокращают объем уплаты налогов. Поэтому необходимо тщательно рассчитать, что даст такой шаг, и смотреть не только на возможность получения средств от приватизации, но и на потребности бюджетов будущих лет",— отмечает он.

Тем временем в парламенте готовы объявить старт распродажи госимущества еще до парламентских выборов — после них принять такое решение может быть сложнее.

"В парламентском большинстве нет предубеждений в отношении приватизации,— заявил глава подкомитета по вопросам международной экономической политики Алексей Плотников (Партия регионов).—Даже без поддержки коммунистов этот законопроект может набрать необходимое количество голосов".