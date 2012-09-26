Янукович: задолго до выборов начались предубежденные оценки

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Нью-Йорке.

"Сегодня мы чувствуем, что задолго до выборов начались уже предубежденные оценки. Я никогда не имел такой привычки - затыкать кому-то рот. Это дело каждого политика, его личного отношения к любым политическим событиям", - сказал В.Янукович.

Он уверен, что тех наблюдателей, которые будут давать предвзятые оценки будет немного, и подавляющее большинство дадут объективные оценки: "Я уверен, что будет не большое число наблюдателей, у которых будет такое предвзятое отношение, остальные будут смотреть и давать объективную оценку ", - подчеркнул В.Янукович.

По его словам, сегодня есть некоторые небольшие нарушения со стороны всех политических сил. "Это обычная ситуация накануне любых выборов", - сказал Президент. Вместе с тем он надеется, что закон о выборах будет выполняться.