Янукович прокомментировал резолюцию Сената США по Тимошенко
01:25, 26 сентября 2012Политика
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Президент Украины Виктор Янукович отметил, что оценки Государственного департамента и Белого дома несколько отличаются от резолюции, принятой Сенатом США.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Нью-Йорке.
Комментируя резолюцию Сената США в отношении Юлии Тимошенко, Президент отметил, что к любой подобной резолюции нужно относиться серьезно.
"Я скажу, что к любой оценке в ней надо относится серьезно: заангажированная она, не заангажированная, была ли принята по процедуре, не по процедуре, то есть не нам давать оценки американскому сенату", - сказал В.Янукович.
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