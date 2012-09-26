Янукович прокомментировал резолюцию Сената США по Тимошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал в интервью украинским журналистам в Нью-Йорке.

Комментируя резолюцию Сената США в отношении Юлии Тимошенко, Президент отметил, что к любой подобной резолюции нужно относиться серьезно.

"Я скажу, что к любой оценке в ней надо относится серьезно: заангажированная она, не заангажированная, была ли принята по процедуре, не по процедуре, то есть не нам давать оценки американскому сенату", - сказал В.Янукович.