Вехи недели. Иррациональный парламент, шарахающийся Янукович, непоседа Тимошенко

Слуги народа не устают поражать сограждан своей почти детской непосредственностью. В какой еще европейской стране парламентарии за месяц с небольшим до выборов оставят себе один день голосования в пленарной неделе (до выборов – парочку), после чего проголосуют (пока еще в первом чтении) за законопроект, усиливающий ответственность за клевету вплоть до уголовного заключения. Ответ очевиден. Вряд ли кого-то удивило, что первую скрипку в обоих случаях сыграла самая многочисленная фракция Партии регионов, которую поддержали народники, коммунисты и некоторые бывшие бютовцы. Действующие оппозиционные фракции БЮТ-«Батькивщина» и «НУНС» помешать принятию скандальных, заставляющих задуматься о целесообразности парламента решений не пытались. Получилось очень эффектно: законодатели приняли антиклеветнические нормы даже жестче, чем в России, и если закон будет проголосован в целом, то журналистам останется писать только «Я люблю Украину!».

Спохватившись, «голуби» из президентского окружения и сочувствующие им политики наперебой начали утверждать, будто в окончательном варианте закон принят не будет, а если и будет, то глава государства ни в коем случае его не подпишет. Информационный шум не убрал неприятный осадок от парламентского решения. Не знаю, как с подписью, а заявлениями на минувшей неделе Виктор Янукович радовал. То «шутил» с одесситами о том, как лучше делать отбивные из провинциальных политиков, то максимально усложнял задачу польскому коллеге. Бронислав Коморовский, исходя из польских интересов, продолжает исполнять роль адвоката Украины в ЕС, а Виктор Федорович в ходе переговоров с ним подчеркнул, что для нашей страны интересны и Таможенный Союз, и ШОС, и АСЕАН. Правда, выразив надежду на подписание Соглашения об ассоциации с ЕС после парламентских выборов.

Соединенные Штаты, куда Янукович отправится для участия в сессии Генеральной Ассамблеи ООН, и без того являются стратегическим партнером Украины. Так что принятую в пожарном порядке резолюцию Сената с уже привычным призывом освободить Юлию Тимошенко не назовешь наполненной духом дружбы и конструктивного сотрудничества. В оппозиции уверены, что это «черная метка» для Януковича и других, в МИДе предлагают ситуацию не драматизировать. Тем, кого волнует роль и место Украины в международном сообществе с окончательными выводами в любом случае лучше подождать до завершения парламентской кампании.

Агитация за и против кандидатов не обходится без эксцессов, причем политическая эмансипация полным ходом шагает по стране. Одна кандидат в народные депутаты в прямом смысле облила грязью мэра районного центра в Черниговской области, ответив таким прямым действием на клевету в свой адрес. Показательно, что драматическое действо проходило не на территории, где баллотируется смелая дама. Заявила о нападении представительницы «Свободы» и секретарь Киевсовета Галина Герега, также пробующая стать народным депутатом. Похоже, если женское представительство в будущем парламентском созыве не увеличится, то к реальному политическому равноправию с мужчинами украинские женщины движутся семимильными шагами.

Лидирует в этом вопросе Юлия Тимошенко. Она в последнее время заметно оживилась, понимая, что парламентские выборы, проходящие без ее участия, могут нанести серьезный удар по персональному рейтингу популярности. В своем обращении ко всем людям доброй воли Юлия Владимировна не только призвала мировое сообщество уже сегодня признать голосование за депутатов Верховной Рады нелегитимным, но и предложила программу «Защита демократии». Тимошенко на полном серьезе обнародовала алгоритм охоты на диктаторов, не уточнив, кого именно считать таковыми. Для политика с известными авторитарными замашками такая инициатива выглядит жестом отчаяния, пусть и оригинальным.

Еще два повода вспомнить о Юлии Владимировне подарили другие события. Хозяйственный суд Киева решил, что Украина должна выплатить российскому министерству обороны более 3 миллиардов гривен долгов корпорации «ЕЭСУ», долг которой был гарантирован в свое время премьером Павлом Лазаренко. Нынешний глава Кабмина Николай Азаров заявил, что правительство подаст апелляцию. Огорчили Тимошенко и социологи из СОЦИСа, отдавшие второе место в президентском рейтинге Виталию Кличко. Лидер «УДАРа» встретил благую для себя весть несколькими заявлениями в подчеркнуто оппозиционной тональности, вполне в свете политической конъюнктуры.

Евгений Магда