Металлист начал турнир Лиги Европы с ничьей

Завершился матч группового этапа Лиги Европы УЕФА в группе K между Байером и харьковским Металлистом.

Байер - Металлист 0:0. В другом матче этой группы сыграли Рапид (Вена) - Русенборг 1:2. Остальные матчи Группа G. Генк - Видеотон 3:0, Спортинг - Базель 0:0 Группа H. Интер (Милан) - Рубин 2:2, Партизан - Нефтчи 0:0 Группа I. Лион - Спарта (Прага) 2:1, Атлетик - Хапоэль (К-Ш) 1:1 Группа J. Марибор - Панатинаикос 3:0, Тоттенхэм - Лацио 0:0 Группа L. Твенте - Ганновер 2:2, Леванте - Хельсингборг 1:0. Напомним, что ранее сыграли команды из групп A-F, в т.ч. днепропетровский Днепр. Группа A. Янг Бойз - Ливерпуль 3:5, Удинезе - Анжи 1:1 Группа B. Хапоэль (Тель-Авив) - Атлетико 0:3, Виктория Пльзень - Академика 3:1 Группа C. АЕЛ - Боруссия 0:0, Фенербахче - Марсель 2:2 Группа D. Маритиму - Ньюкасл 0:0, Бордо - Брюгге 4:0 Группа E. Копенгаген - Мёльде 2:1, Штутгарт - Стяуа 2:2 Группа F. Наполи - АИК 4:0, Днепр - ПСВ 2:0

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