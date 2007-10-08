9 партий, входящих в НУ-НС, поддержали единого кандидата на место спикера ВР

Сегодня Политсовет Блока “Наша Украина - Народная Самооборона” единодушно предложила избрать председателя Политсовета Вячеслава КИРИЛЕНКО председателем Верховной Рады Украины шестого созыва. Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе НУ-НС.

В состав Политсовета входят председатели всех девяти партий – участниц блока.

Ранее кандидатуру В.КИРИЛЕНКО для избрания спикером нового парламента поддержал Президиум возглавляемой им партии “Народный Союз Наша Украина”.

Политсовет также рассмотрел ход переговоров с БЮТ о создании демократической коалиции и итогах встречи Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО с лидерами избранных в новый парламент политических сил.