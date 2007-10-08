Ющенко заявляет, что его предложения “получили поддержку” у победителей

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО заявляет, что его предложения, касающиеся нового закона о правительстве Украины и управления им силовыми и правоохранительными органами «получили политическую поддержку» на сегодняшней встрече с победителями выборов.

Об этом говорится в заявлении Президента Украины, размещенном на официальном сайте главы государства, по результатам сегодняшней встречи с руководителями пяти политических сил, которые вошли в состав новоизбранной Верховной Рады Украины.

«На основании заявлений участников встречи одобрительно отмечаю, что предложения Президента Украины, которые касаются принятия нового Закона Украины «О Кабинете Министров Украины», обеспечения единого руководства силовыми и соответствующими правоохранительными органами со стороны главы государства, отмены депутатской неприкосновенности и привилегий, принятие первоочередных шагов в области экономических реформ, борьбы коррупции и судебной реформы, а также подготовки новой редакции Конституции Украины, получили политическую поддержку», - говорится в заявлении. Президент Украины рассматривает это «как основу для конструктивной и продуктивной работы нового парламента».

Он выразил удовлетворение по поводу того, что позиция Президента Украины «была с пониманием воспринята и поддержана ключевыми участниками встречи». По его словам, для осуществления необходимых консультаций отведено пять дней.

В.ЮЩЕНКО ожидает, что высказанные политические позиции будут безотлагательно подкреплены соответствующими договоренностями.

«Отныне необходимо оперативно осуществить подготовку к началу работы Верховной Рады Украины VI созыва, на основе согласования политических позиций сформировать коалицию депутатских фракций и гарантировать все надлежащие условия для конструктивной деятельности парламентской оппозиции», - говорится в заявлении В.ЮЩЕНКО.

Он отметил, что приветствует «готовность к началу качественно новой атмосферы политического диалога в стране» и разделяет предложению относительно эффективного взаимодействия парламентских коалиции и оппозиции и создания полноценных демократических условий для деятельности оппозиции.

По его словам, «Украина – едина» и «мы получили уникальный шанс для реализации всех необходимых изменений в жизни людей и государства». Президент Украины верит в его реализацию.