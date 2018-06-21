Ющенко: «С политическими капризами покончено»
"За два года я перенес 24 хирургических вмешательства. Я об этом говорю впервые. Я вернулся с того света..." Интервью Президента Украины
Президент не исключает ни назначения на пост премьер-министра Юлии Тимошенко, ни предоставления министерских должностей ее соперникам из Партии регионов.
Виктор Ющенко дал интервью французскому изданию Le Figaro
Фигаро: Только что прошедшие выборы позволят Украине наконец выйти из политического тупика?
Виктор Ющенко: Мы показали в очередной раз, что Украина умеет проводить демократические выборы. Но эти результаты уникальны в своем роде. Так как, с одной стороны, демократическая коалиции победила, европейский выбор победил. Но, с другой стороны, Партия регионов сохранила свою треть голосов в парламенте. Таким образом, очевидно, что без диалога между демократическими силами и региональными, мы не сможем заставить этот парламент работать. Три партии должны прийти к соглашению.
Фигаро: Но что означает «вести диалог»? Почему в то время, как «оранжевые» партии наконец получили большинство голосов, вы призываете к большой коалиции с партией вашего бывшего премьер-министра и соперника Виктора Януковича?
Виктор Ющенко: Украинская демократия победила с преимуществом в 3 голоса. Это означает, что, да, есть из чего формировать демократическое большинство. Но мы не сможем начать работу парламента, если региональные или социалистические депутаты будут его бойкотировать. Я не говорю о большой коалиции, но о необходимости диалога между тремя политическими силами, который может стать зеленым светом для начала парламентских сессий. Пример: «оранжевые» силы формируют коалицию, но диалог позволяет оппозиции, впервые в истории Украины, получить министерские портфели, а также комитеты и должности в парламенте. Я предлагаю мирное сосуществование в конструктивной форме.
Фигаро: Вы можете назначить Юлию Тимошенко премьер-министром? Виктор Ющенко:
Виктор Ющенко:Да, это возможно, но после соглашения между демократическим большинством и оппозицией. Формирование правительства и парламента будет происходить в условиях прозрачности. Это уникальный шанс оставить в стороне политические капризы, который нам дан Богом.
Фигаро:Вы были жертвой таинственного отравления. Вы в хорошем здравии? Виктор Ющенко:
Виктор Ющенко:Все хорошо. Два года назад я был очень ослаблен. Я прилагал титанические усилия, даже чтобы просто встать утром с постели. За два года я перенес 24 хирургических вмешательства. Я об этом говорю впервые. Я вернулся с того света.
Фигаро:Вы знаете больше о заказчике? Виктор Ющенко:
Виктор Ющенко:Благодаря международной экспертизе и научным анализам, проведенным надо мной, новая информация позволила украинским службам особого назначения и прокуратуре изучить всю историю. Теперь известно точно время, место, где это произошло, в каких условиях и кто поднес мне яд. Что касается участников, они все в России, что замедляет расследование. Происхождение диоксина является одним из главных вопросов. Четыре лаборатории в мире работали над ним. Три предоставили нам свои заключения. Было бы очень желательно, чтобы четвертая, русская лаборатория, смогла сотрудничать. Я абсолютно убежден в отношении заказчиков. Это дело абсолютно политическое.
Фигаро:Боитесь ли вы нового газового кризиса с Москвой, после недавних угроз Газпрома? Виктор Ющенко:
Виктор Ющенко:Я не желаю, чтобы Россия превращала в инструмент дискуссию об энергетике. Необходимо разделять энергетику и политику Украине, России и всей Европе. Украина ни от кого не получала подарок. Наша коммерческая политика честна. Последняя декларация Газпрома для меня непонятна.
Фигаро:Вы встречаетесь с президентом Саркози за несколько дней до его поездки в Москву. Это случайность? Что вы от него ожидаете? Виктор Ющенко:
Виктор Ющенко:Это совпадение. Что важно, так это поддержание стратегических отношений с Францией. Мы работаем над новым договором с Европейским Союзом, доработка которого состоится в конце 2008 при французском председательстве. Будет также очень важна поддержка Франции при вступлении Украины в ВТО.
Интервью проведено в сотрудничестве с каналом France 24.
Через пять дней после досрочных парламентских выборов в Украине президент Виктор Ющенко был принят в Елисейском дворце президентом Николя Саркози, где в тот же день был и Билл Клинтон. Окончательные результаты голосования, все еще неизвестные на момент, когда глава украинского государства давал интервью газете Figaro, были получены вечером. Две “оранжевые» партии: Юлии Тимошенко (30.71%) и президента (14.15%), - получают, таким образом, большинство в три места в Раде (или 228 мест). Ослабленный разногласиями между «оранжевыми», потом сосуществованием в течение года с проросийским премьер-министром Виктором Януковичем (34.37%), Ющенко выступает в качестве объединителя нации. С этим связан и его неожиданный призыв к большой коалиции, перед пожеланием вчера «оранжевого» правительства, возглавляемого его соперницей Юлией Тимошенко. Переговоры обещают длиться долго.
Окончательные результаты голосования, все еще неизвестные на момент, когда глава украинского государства давал интервью газете Figaro, были получены вечером. Две “оранжевые» партии: Юлии Тимошенко (30.71%) и президента (14.15%), - получают, таким образом, большинство в три места в Раде (или 228 мест). Ослабленный разногласиями между «оранжевыми», потом сосуществованием в течение года с проросийским премьер-министром Виктором Януковичем (34.37%), Ющенко выступает в качестве объединителя нации. С этим связан и его неожиданный призыв к большой коалиции, перед пожеланием вчера «оранжевого» правительства, возглавляемого его соперницей Юлией Тимошенко. Переговоры обещают длиться долго.