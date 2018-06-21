Ющенко: «С политическими капризами покончено»

Президент не исключает ни назначения на пост премьер-министра Юлии Тимошенко, ни предоставления министерских должностей ее соперникам из Партии регионов.

Виктор Ющенко дал интервью французскому изданию Le Figaro

Фигаро: Только что прошедшие выборы позволят Украине наконец выйти из политического тупика?

Виктор Ющенко: Мы показали в очередной раз, что Украина умеет проводить демократические выборы. Но эти результаты уникальны в своем роде. Так как, с одной стороны, демократическая коалиции победила, европейский выбор победил. Но, с другой стороны, Партия регионов сохранила свою треть голосов в парламенте. Таким образом, очевидно, что без диалога между демократическими силами и региональными, мы не сможем заставить этот парламент работать. Три партии должны прийти к соглашению.

Фигаро: Но что означает «вести диалог»? Почему в то время, как «оранжевые» партии наконец получили большинство голосов, вы призываете к большой коалиции с партией вашего бывшего премьер-министра и соперника Виктора Януковича?

Виктор Ющенко: Украинская демократия победила с преимуществом в 3 голоса. Это означает, что, да, есть из чего формировать демократическое большинство. Но мы не сможем начать работу парламента, если региональные или социалистические депутаты будут его бойкотировать. Я не говорю о большой коалиции, но о необходимости диалога между тремя политическими силами, который может стать зеленым светом для начала парламентских сессий. Пример: «оранжевые» силы формируют коалицию, но диалог позволяет оппозиции, впервые в истории Украины, получить министерские портфели, а также комитеты и должности в парламенте. Я предлагаю мирное сосуществование в конструктивной форме.

Фигаро: Вы можете назначить Юлию Тимошенко премьер-министром? Виктор Ющенко: Да, это возможно, но после соглашения между демократическим большинством и оппозицией. Формирование правительства и парламента будет происходить в условиях прозрачности. Это уникальный шанс оставить в стороне политические капризы, который нам дан Богом.

Фигаро:Вы были жертвой таинственного отравления. Вы в хорошем здравии? Виктор Ющенко: Все хорошо. Два года назад я был очень ослаблен. Я прилагал титанические усилия, даже чтобы просто встать утром с постели. За два года я перенес 24 хирургических вмешательства. Я об этом говорю впервые. Я вернулся с того света.

Фигаро:Вы знаете больше о заказчике? Виктор Ющенко: Благодаря международной экспертизе и научным анализам, проведенным надо мной, новая информация позволила украинским службам особого назначения и прокуратуре изучить всю историю. Теперь известно точно время, место, где это произошло, в каких условиях и кто поднес мне яд. Что касается участников, они все в России, что замедляет расследование. Происхождение диоксина является одним из главных вопросов. Четыре лаборатории в мире работали над ним. Три предоставили нам свои заключения. Было бы очень желательно, чтобы четвертая, русская лаборатория, смогла сотрудничать. Я абсолютно убежден в отношении заказчиков. Это дело абсолютно политическое.

Фигаро:Боитесь ли вы нового газового кризиса с Москвой, после недавних угроз Газпрома? Виктор Ющенко: Я не желаю, чтобы Россия превращала в инструмент дискуссию об энергетике. Необходимо разделять энергетику и политику Украине, России и всей Европе. Украина ни от кого не получала подарок. Наша коммерческая политика честна. Последняя декларация Газпрома для меня непонятна.

Фигаро: Вы встречаетесь с президентом Саркози за несколько дней до его поездки в Москву. Это случайность? Что вы от него ожидаете? Виктор Ющенко: Это совпадение. Что важно, так это поддержание стратегических отношений с Францией. Мы работаем над новым договором с Европейским Союзом, доработка которого состоится в конце 2008 при французском председательстве. Будет также очень важна поддержка Франции при вступлении Украины в ВТО.

Интервью проведено в сотрудничестве с каналом France 24.