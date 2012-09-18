Регионал с «безупречной» славой распереживался о репутациии немецких врачей Тимошенко

Врачи немецкой клиники «Шарите» готовы сделать из Юлии Тимошенко инвалида, чтобы отработать заплаченные им деньги. Такое мнение выразил народный депутат, член парламентской фракции Партии регионов Василий Киселев, комментируя заявление немецкого врача бывшего премьер-министра Украины.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Партии регионов.

По словам депутата, больничная эпопея экс-премьера напоминает бесконечный сериал.

«То, за чем уже почти полгода наблюдает весь украинский народ, напоминает бесконечный сериал. И вообще эта больничная эпопея для рядового гражданина – просто дикость. Покажите мне хотя бы еще одного пациента, который может себе позволить полгода лежать в трехкомнатной больничной палате, организует себе там встречи и совещания и требует пресс-конференции. Это нонсенс», - заметил В.Киселев, добавив, что в действиях Ю.Тимошенко отсутствует какая-либо логика. «Вместо того, чтобы, например, в судебном порядке доказать свою невиновность по делу ЕЭСУ, она, напротив, отказывается появляться на судебном заседании», - добавил он.

Комментируя последние заявления немецких врачей, В.Киселев отметил, что они только вредят их репутации. «Создается впечатление, что немцы готовы сделать из Ю.Тимошенко инвалида, чтобы только отработать заплаченные им деньги. На их месте я бы задумался над собственной репутацией и над репутацией клиники «Шарите». Достаточно странно, когда лучшие профессионалы уже почти полгода не могут разобраться с проблемами, которые имеет каждый второй гражданин в нашем государстве», - добавил «регионал».

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 сентября, немецкий врач экс-премьер-министра Ю.Тимошенко Лутц Хармс не исключил возможности инвалидизации своей пациентки.

“Я не могу сказать, что мы можем полностью исключить эту вероятность. С одной стороны, мы достаточно положительно можем оценивать развитие всех событий. И мы надеемся, что мы сможем избежать инвалидности”, - сказал Л.Хармс на брифинге перед ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, где Ю.Тимошенко проходит курс реабилитации, отвечая на вопросы журналистов, возможна ли инвалидизация экс-премьера.

По его словам, именно надежда избежать инвалидизации Ю.Тимошенко было основой решения о продолжении наблюдения за экс-премьером в условиях стационара харьковской больницы.

“Эта надежда и является основой для нашего общего решения продолжить терапевтическое лечение, решения, которое было принято сегодня”, - отметил Л.Хармс.

Напомним, сегодня, 18 сентября, первый заместитель министра здравоохранения Украины Раиса Моисеенко заявила, что Ю.Тимошенко останется под стационарным наблюдением украинских и немецких специалистов в ЦКБ “Укрзализныци” в Харькове, по меньшей мере, еще один месяц.

Справка УНИАН. Печерский райсуд Киева в октябре 2011 года приговорил Ю.Тимошенко к 7 годам лишения свободы за превышение полномочий при подписании газовых контрактов с Россией в 2009 году.

С конца декабря 2011 года экс-премьер отбывает срок в Качановской колонии в Харькове. С мая в связи с ухудшением здоровья Ю.Тимошенко находится в больнице "Укрзализныци" в Харькове (у нее диагностирована межпозвонковая грыжа).

Лечение Ю.Тимошенко проходит под наблюдением медиков из берлинской клиники «Шарите».