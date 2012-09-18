Порошенко: Украина может отказаться от повышения импортных пошлин на авто

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил журналистам министр экономического развития и торговли Украины Петр Порошенко.

Он отметил, что вопрос целесообразности действия этих двух защитных мер будет детально изучен.

«Я не думаю, что мы будем допускать параллельное введение этих двух защитных мер», - сказал П.Порошенко

При этом он подчеркнул, что решение об увеличении импортной пошлины по решению межведомственной комиссии о международной торговле может быть отменено по инициативе украинских производителей.

«Данная инициатива должна и будет исходить не от правительства, а от украинских производителей. Если производители сочтут нынешний режим защиты достаточным, то мы с пониманием отнесемся к этому», - сказал П.Порошенко.

Напомним, в июне украинская Межведомственная комиссия по внешней торговле приняла решение о повышении в Украине пошлин на импортные автомобили, однако документ еще не опубликован и не вступил в действие.

Справка УНИАН. Украина в ответ на действия России ввела утилизационный сбор на ввоз российских автомобилей и автобусов (постановление Кабмина от 3 сентября 2012 года).

С 1 сентября т. г. Россия ввела утилизационный сбор на импортные автомобили. По оценке экспертов, действие утилизационного сбора может сделать украинские автомобили в РФ на 10-12% дороже.

Сбор был введен с целью защитить российский автопром в условиях резкого снижения пошлин после вступления РФ в ВТО.

В правительстве Украины отмечали, что введение утилизационного сбора не согласуется с нормами Договора о Зоне свободной торговли СНГ и противоречит Договору Евразийской комиссии.