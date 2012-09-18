Милиция возобновила проверку инцидента во время газетного конгресса

Об этом сообщил во время десятого заседания Межведомственной рабочей группы по анализу состояния соблюдения законодательства о свободе слова и защите прав журналистов заместитель генерального прокурора Украины Виталий Белоус, сообщает пресс-служба Президента.

Несмотря на отсутствие официальных заявлений от участников инцидента, отметил В.Белоус, по поручению прокурора Киева была организована проверка обнародованных в СМИ сообщений.

«14 сентября Печерское райотделение милиции отказало в возбуждении уголовного дела. Но мы считаем, что следователи проверили не все обстоятельства инцидента. Поэтому при прокурорском вмешательстве сегодня рассмотрение дела было возобновлено. Результаты дополнительной проверки МВД должен обнародовать до 28 сентября», - заявил заместитель генерального прокурора.

Участники заседания рабочей группы также рассмотрели соответствующее журналистское обращение к главе государства. Речь шла о том, что МВД должно установить личность человека, который во время выступления Президента Украины Виктора Януковича на открытии 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов препятствовал акции участников общественного движения «Стоп цензуре!»

Как сообщалось, 3 сентября с.г. на открытии Всемирного газетного конгресса во время мирной журналистской акции охрана силой отобрала плакат с надписью о цензуре у главного редактора «Украинской правды» Алены Притулы, который она держала во время выступления Президента. Также сотрудники охраны грубо оттолкнули заместителя главного редактора Kyiv Post Екатерину Горчинскую.

Перед началом форума охрана пыталась не пропустить журналистов из-за плакатов, однако им удалось пройти. У корреспондента «Телекритики» Татьяны Веремчук охранники отобрали плакат с надписью «Украина занимает 130-е место в рейтинге свободы прессы», объясняя это тем, что там написана «нецензурщина».

Позднее Управление государственной охраны заявило, что его сотрудники не препятствовали проведению мирной акции протеста во время открытия 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов.

Как сообщили УНИАН в УГО, они проверили информацию о препятствовании сотрудниками мирной акции и установили, что лица, указанные в СМИ, не являются сотрудниками Управления государственной охраны Украины или Службы безопасности Президента Украины.

4 сентября представитель принимающей стороны, генеральный директор Украинской ассоциации издателей периодической печати (УАИПП) Алексей Погорелов сообщил, что на открытии 64-го Всемирного газетного конгресса и 19-го Всемирного форума редакторов при пребывании там Президента Украины В.Януковича за охрану в зале отвечало Управление государственной охраны (УГО).