К Тимошенко сегодня приедет немецкий врач

Об этом на брифинге возле харьковской больницы, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.

«Да, сегодня, скорее всего, Лутц Хармс», - сказал С.Власенко.

Брифинг С.Власенко перед харьковской больницей пытались сорвать около 10 молодых людей, которые представились активистами Общественной инициативы харьковского юриста Александра Каряки. Они скандировали: «Брехунець, провокатор», пытаясь перекричать защитника Ю.Тимошенко.

Сторонники Ю.Тимошенко, которые дежурили вблизи ЦКБ «Укрзализныци», попытались отгородить собой этих активистов. Во время брифинга между ними произошло столкновение.

Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзализныци». За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.