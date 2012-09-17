К Тимошенко сегодня приедет немецкий врач
Сегодня в Центральную клиническую больницу «Укрзализныци» в Харькове для продолжения лечения экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко прибудет специалист берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс.
Об этом на брифинге возле харьковской больницы, отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, сообщил защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко.
«Да, сегодня, скорее всего, Лутц Хармс», - сказал С.Власенко.
Брифинг С.Власенко перед харьковской больницей пытались сорвать около 10 молодых людей, которые представились активистами Общественной инициативы харьковского юриста Александра Каряки. Они скандировали: «Брехунець, провокатор», пытаясь перекричать защитника Ю.Тимошенко.
Сторонники Ю.Тимошенко, которые дежурили вблизи ЦКБ «Укрзализныци», попытались отгородить собой этих активистов. Во время брифинга между ними произошло столкновение.
Как сообщал УНИАН, 9 мая заключенную Ю.Тимошенко госпитализировали из Качановской исправительной колонии Харькова в больницу «Укрзализныци». За это время ее лечащими врачами были специалисты берлинской клиники «Шарите» Лутц Хармс и Аннет Райсхауэр.