Пакистан испытал ракету, которая может переносить ядерные заряды

В Пакистане успешно испытали новые крылатые ракеты, способные переносить ядерные боеголовки.

По данным пакистанского оборонного ведомства, дальность ракеты составляет около 700 километров, она может поражать цели как на суше, так и на море, пишет Радио Свобода.

Ранее в этом году соседняя с Пакистаном Индия также испытала ракету, способную переносить ядерную боеголовку.