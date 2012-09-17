Пакистан испытал ракету, которая может переносить ядерные заряды
13:32, 17 сентября 2012Политика
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В Пакистане испытали ракеты, способные переносить ядерные боеголовки.
Ракета способна поражать цели на расстоянии 700 км. Фото isna.ir
В Пакистане успешно испытали новые крылатые ракеты, способные переносить ядерные боеголовки.
По данным пакистанского оборонного ведомства, дальность ракеты составляет около 700 километров, она может поражать цели как на суше, так и на море, пишет Радио Свобода.
Ранее в этом году соседняя с Пакистаном Индия также испытала ракету, способную переносить ядерную боеголовку.
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