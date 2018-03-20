Вехи недели. Подарок от Мельниченко, обмен мнениями в Ялте и предвкушение Майдана

В жизни бывают странные совпадения. 16 сентября Украина отметила 12-ю годовщину исчезновения оппозиционного журналиста Георгия Гонгадзе, а буквально накануне звукооператор кассетного скандала Николай Мельниченко «потешил» общественность и американский Минюст новыми откровениями. Он заявил, что располагает аудиозаписями разговоров в кабинете Кучмы, подтверждающими, что заказчиком убийства Евгения Щербаня был Павел Лазаренко, а оплачивали преступление Петр Кириченко и Юлия Тимошенко. Экс-майор президентской охраны, на которого украинской стороной выписан ордер на арест, готов вернуться на Родину, чтобы дать показания.

На новые откровения Мельниченко ранее сюсюкавшиеся с ним оппозиционеры отреагировали резко, устами Романа Забзалюка, совершившего несколько месяцев назад рейд в тыл парламентского большинства за «финансовой помощью». Тот сообщил, что «счастливый» обладатель аудиоархива разговоров в кабинете Кучмы требовал от «Батькивщины» денег и обеспечения возможности быть избранным в Верховную Раду. Напомним, что пять лет назад, в разгар предыдущей парламентской кампании, Мельниченко слег с загадочным отравлением. На этот раз он, по всей видимости, полон решимости получить материальную компенсацию за многолетние скитания по свету.

Откровения Мельниченко прозвучали аккурат на фоне саммита Ялтинской европейской стратегии, который уже в девятый раз провел Виктор Пинчук. Украинский миллиардер не жалеет средств и усилий, чтобы собрать в Ливадийском дворце действующих и отставных политиков, способных рассуждать о судьбе Украины. Правда, на этот раз эффективного диалога не получилось, участники саммита предпочли отработать обязательную программу без обсуждения своих позиций. Для Виктора Януковича Юлия Тимошенко осталась фигурой умолчания, но он не упустил возможности подчеркнуть, что Украина внимательно присматривается к интеграционным проектам на постсоветском пространстве. Российский вице-премьер Аркадий Дворкович и глава ВТБ Андрей Костин наперебой принялись зазывать нашу страну в Таможенный Союз, рассказывая о независимости «Газпрома» и извечной славянской любви и дружбе.

Представители Европейского Союза были менее эмоциональными, но от того не менее принципиальными. Еврокомиссар Штефан Фюле задался вопросом, хочет ли украинское руководство видеть свою страну членом ЕС, а президент Еврокомиссии Жозе Мануэль Баррозу заявил, что пока не видит оснований для подписания Соглашения об ассоциации. В любом случае Киеву и Брюсселю придется подождать результатов парламентских выборов в Украине, чтобы окончательно определиться с форматом двусторонних отношений. По крайней мере, многочисленные официальные представители европейских структур дали понять, что будут выстраивать свою позицию в зависимости от результатов избирательной кампании в Украине.

Многого ожидают от парламентских выборов и украинские политики. Виктор Янукович, например, пообещал поотрывать головы нерадивым министрам, которые только обещают и ничего не делают. Экспертное сообщество в этом контексте обратило внимание на Петра Порошенко, пытавшегося сохранить хорошую мину при плохой игре. Еще один министр, не являющийся обладателем партийного билета «регионалов», Виктор Балога, дал понять, что не собирается возвращаться на работу в правительство Азарова. Николай Янович, по всей видимости, считает, что его седины и опыт управления исполнительной властью являются индульгенцией в президентских глазах. Представленный премьером проект бюджета-2013 является весьма оптимистичным.

Исполнительный директор ВО «Батькивщина» Арсений Яценюк предположил, что победа Партии регионов в парламентской гонке может спровоцировать новый Майдан. Видимо, после Виктора Ющенко, сегодня сравнивающего себя с Черчиллем и Аристотелем, любой украинский политик с легким налетом оппозиционности видит себя вождем революционных масс. Что характерно: Яценюк и начштаба «Батькивщины» Александр Турчинов не поддерживают взятую Юлией Тимошенко линию на признание парламентских выборов нелегитимными уже сегодня. Сама Юлия Владимировна стала героиней очередной серии тюремно-лечебного триллера: в ее палате обнаружили дозиметры, что не только свидетельствует об опасениях лидера оппозиции быть облученной, но и ставит вопросы о том, как такие приборы попали в Уголовно-процессуальный кодекс.

Евгений Магда