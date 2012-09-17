Мельниченко предлагает «коллеге» Забзалюку доказать, что он требовал деньги в БЮТ

Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".

"Я действительно обращался к Роману Забзалюку с просьбой, чтобы он помог вернуть одолженные его однопартийцу Вячеславу Неволько $10 тыс.",— объяснил Мельниченко, комментируя заявление Забзалюка о том, что Мельниченко требовал деньги и гарантию прохождения в Верховную Раду.

"Все остальное", сказанное господином Забзалюком, как уверяет экс-майор, не соответствует действительности: "У Ромы же есть практика тайного записывания разговоров — он даже меня в этом деле переплюнул! Если я такое говорил — пусть обнародует разговоры".

Господин Забзалюк на звонки издания не отвечал.