Мельниченко предлагает «коллеге» Забзалюку доказать, что он требовал деньги в БЮТ
09:33, 17 сентября 2012Политика
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Бывший майор госохраны Николай Мельниченко заявляет, что не требовал деньги в БЮТ, - он, по его словам, лишь просил вернуть долг.
У Мельниченко - своя версия отношений с БЮТ
Об этом сообщает "Коммерсант-Украина".
"Я действительно обращался к Роману Забзалюку с просьбой, чтобы он помог вернуть одолженные его однопартийцу Вячеславу Неволько $10 тыс.",— объяснил Мельниченко, комментируя заявление Забзалюка о том, что Мельниченко требовал деньги и гарантию прохождения в Верховную Раду.
"Все остальное", сказанное господином Забзалюком, как уверяет экс-майор, не соответствует действительности: "У Ромы же есть практика тайного записывания разговоров — он даже меня в этом деле переплюнул! Если я такое говорил — пусть обнародует разговоры".
Господин Забзалюк на звонки издания не отвечал.
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