Третьяков: Государство перекладывает свои долги на простых людей

"Проблема в том, что столицей управляют чиновники, которых киевляне не выбирали и которые обслуживают интересы тех, кто их назначил", - говорит политик, которого цитирует ТСН.

По его словам, большинство киевлян исправно платит за коммунальные услуги, поэтому их нельзя ни в чем обвинять. "Государство перекладывает свои долги на простых людей. В результате халатности чиновников страдают простые люди", - сказал оппозиционный депутат.

"Необходимо остановить постоянное повышение тарифов и обеспечить прозрачность их формирования, - считает Александр Третьяков. - Киевляне должны четко понимать из каких составляющих они формируются". Политик уверен в необходимости поставить в Верховной Раде вопрос о запрете изменять тарифы чаще, чем раз в год, а также об обязательном ежегодном отчете городской власти перед киевлянами относительно структуры и путей формирования тарифов.

"Вопрос долга за газ возникает именно сейчас, когда наступает осень и вопросы теплоснабжения с каждым днем становится все острее, - сказал Александр Третьяков. - Частные собственники в сговоре с чиновниками шантажируют Киев, взяв простых киевлян в заложники".

Депутат отметил, что никто иной как чиновники, которые управляют Киевом, несут ответственность за отключение газа, потому что именно нынешняя КГГА продала компанию "Киевэнерго" в частные руки. Как сообщали СМИ, 11 сентября компания "Киевтрансгаз" по поручению НАК "Нафтогаз Украины" полностью ограничила поставки газа на ТЭЦ-6 "Киевэнерго".

В связи с этим температура в теплосетях постепенно снижалась и к концу дня без горячего водоснабжения остались жители ряда массивов, в том числе Минского массива (входит в Оболонскую часть округа № 218). "Киевэнерго" объясняет, что причина ограничения поставок газа - долг государства перед компанией за разницу в тарифах.

Напомним, что Александр Третьяков баллотируется на выборах-2012 по мажоритарному округу № 218, что объединяет части Святошинского и Оболонского районов столицы.

