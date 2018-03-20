Выборы-2012. Экваториальные итоги

В 2012 году сошлись два фактора: самый высокий в истории независимой Украины проходной барьер вкупе с запретом создавать блоки и отменой графы «Против всех» в бюллетенях для голосования и возвращение к смешанной системе выборов. Многие известные политики оказались «витязями на распутье», часть из них и вовсе решила прекратить карьеру парламентария. Некоторые активно мелькавшие в новостных лентах персонажи сегодня вынуждены баллотироваться по захолустным мажоритарным округам, привязка к которым для них весьма условна.

Отметить своеобразный «праздник Нептуна» в честь пересечения экватора имеют основания несколько политических сил. Партия регионов пытается совмещать уверенность в своей победе с заявлениями о готовности обеспечить честные и прозрачные выборы. Пока получается не слишком удачно. «Батькивщина», ставшая платформой для оппозиционеров, без особого энтузиазма борется за первенство. Не исключено, что внутри «сердечной» команды победит линия на непризнание результатов волеизъявления. На этом, как известно, настаивает Юлия Тимошенко, которую не радует парламентская кампания, проходящая без ее участия. По крайней мере, дуализм центров влияния – Тимошенко с одной стороны и Яценюк-Турчинов – с другой – накладывает заметный отпечаток на работу команды противников Виктора Януковича.

Стоит отметить, что партийный список «Батькивщины» не только стал неприятным сюрпризом для многих партийных ветеранов, но и демонстрацией нежелания нового менеджмента политической силы всерьез работать на мажоритарных округах. Более-менее сильные кандидаты (по согласованным со «Свободой» квотам) выставлены только на Западной Украине, там даже порой конкурируют согласованные и несогласованные кандидаты от объединенной оппозиции. Львиную долю страны оппозиционеры фактически подарили своим политическим конкурентам, фактически сыграв с ними в поддавки под аккомпанемент громких заявлений о грядущих фальсификациях.

Среди тех, кто пересек экватор избирательной кампании с мажорным настроением, Виталий Кличко и его «УДАР». Спортивная победа в Москве вряд ли дала новый импульс популярности относительно нового политического проекта, зато позволила главному «ударнику» сосредоточиться собственно на видении кампании. Понятно, что проект Кличко будет претендовать на статус третьей силы, и самой главной интригой является способность будущей фракции сохранить свою численность, а самого Виталия Владимировича – конвертировать спортивную известность в политические успехи.

Достаточно уверенно идут к сохранению парламентской прописки коммунисты. Грамотная и масштабная кампания внешней рекламы сопровождается демонстрацией представителями главной левой партии страны своей оппозиционности. Получается несколько натужно, но в целом КПУ имеет основания рассчитывать на преодоление проходного барьера.

Еще две политические силы – «Свобода» и «Украина – вперед» - оторвались от рейтинга, больше напоминающего статистическую погрешность, и ведут борьбу за прохождение в парламент. Соратники Олега Тягныбока рассчитывают провести масштабные акции 14 октября – Покров и годовщина создания УПА станут уже традиционным информационным поводом, от которого можно оттолкнуться. Наталья Королевская эксплуатирует Андрея Шевченко почище известных президентов футбольных клубов, демонстрируя порой иррациональную уверенность в успехе этого тандема и других членов «команды новых политиков».

Пока одной из особенностей избирательной кампании выглядит ее весьма предсказуемый характер. Политические партии то ли берегут силы, то ли не способны найти яркие ходы для повышения своей популярности. На этом фоне предложения Андрея Шевченко провести Виталию Кличко дебаты или постоянное «танго с вилами» enfant terrible украинской политики Олега Ляшко выглядят яркими и запоминающимися. Претенденты на наши с вами голоса не пытаются взять умением, а берут преимущественно числом.

Объектом атаки стал и Центризбирком. Одна из ключевых фигур в нем – первый заместитель председателя ЦИК Андрей Магера – имеет в своем пассиве несколько определений судов о принятии нелегитимных решений. Стремление расшатать ситуацию, в принципе, понятно, но кадровых перестановок в Центральной избирательной комиссии ждать не стоит. Одна из причин этого – неспособность парламентского большинства в условиях предвыборной кампании принимать адекватно-взвешенные решения. Оппозиционеры, кстати сказать, от рутинного законотворчества до выборов и вовсе отказались.

Еще одна особенность избирательной кампании – основное противостояние разворачивается в мажоритарных округах. Во многих из них, особенно там, где не получили распространения современные информационные технологии, практически каждому претендующему на победу кандидату приходится действовать как на Диком Западе – осторожно и решительно одновременно. Да и в областных центрах и столице опасно делать ставку исключительно на продуктовые пайки. Остается надеяться, что полученная в схватках за электорат закалка позволит новым парламентариям хотя бы периодически выдерживать свою линию в стенах Верховной Рады.

Хочется верить, что самое интересное в избирательной кампании ждет нас впереди. Хотя на изменение баланса между властью и оппозицией шансов мало, парламентские выборы способны трансформировать формат отношений в политической элите. Конечно же, только в том случае, если их победители не будут останавливаться на достигнутом 28 октября.