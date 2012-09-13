Возобновился суд по делу о взрыве в Свято-Покровском храме

Антон Харитонов, его старший брат Сергей Демин и Евгений Федорченко обвиняются в организации взрыва в Свято-Покровском храме УПЦ МП, в результате которого в июле 2010 года погибла пожилая монахиня и 8 человек получили ранения и травмы, квалифицированные медиками, как «легкие телесные повреждения» и «повреждения средней степени тяжести».

Как сообщила УНИАН пресс-секретарь прокурора Запорожской области Марианна Пискунова, «сейчас по данному делу проводится дополнительная судебно-психологическая экспертиза по материалам видеозаписи (допросов обвиняемых – УНИАН), проведение которой поручено Киевскому научно-исследовательскому институту судебной экспертизы и в ходе судебного заседания часть выводов данной экспертизы, которая уже поступила в суд из экспертного учреждения, сегодня была исследована в ходе судебного заседания».

В Жовтневом райсуде Запорожья в ходе судебного заседания исследовались выводы экспертов, подтвердили, и отметили, что ни одной из сторон вопрос об изменении обвиняемым меры пресечения не поднимался.

Следующее судебное заседание по данному уголовному делу назначено на 27 сентября.

Как сообщал УНИАН, 28 июля 2010 года в Свято-Покровском храме УПЦ МП в Запорожье произошел взрыв самодельного взрывного устройства фугасного типа, в результате чего 1 человек – монахиня местного монастыря получила травмы, несовместимые с жизнью от которых скончалась в больнице, еще 8 человек получили ранения и травмы, квалифицированные медиками, как «легкие телесные повреждения» и «повреждения средней степени тяжести».

Преступление вызвало серьезный резонанс и Президент В. Янукович потребовал от правоохранителей его скорейшего раскрытия. Через неделю возглавлявший на тот момент МВД Анатолий Могилев заявил о задержании подозреваемых в организации взрыва.

Всем троим в качестве меры пресечения на период досудебного следствия было избрано содержание под стражей, которое тянется уже третий год. Практически сразу же после этого ряд правозащитников и представителей общественных организаций (в том числе из числа экс-сотрудников правоохранительных органов) начали делать заявления о том, что «дело пономарей» сфабриковано. Заявления о том, что в материалах дела нет никаких улик, кроме показаний самих подозреваемых, которые дались «под психологическим воздействием» продолжают озвучиваться до сих пор.