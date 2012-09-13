Сегодня открывается встреча Ялтинской европейской стратегии

В общении на этом форуме политики, государственные деятели, дипломаты, бизнесмены и другие гости обсудят важные для Украины и всего региона проблемы.

Основной темой нынешней встречи, которая называется «Украина и мир: преодолевая завтрашние вызовы вместе», станут ключевые трансформации, которые уже сегодня формируют будущее глобального мира, пишет Радио Свобода.

Исполнительный директор YES Иванна Климпуш-Цинсадзе говорит, что форум проходит в переломное время для всего мира.

«Прошли выборы во Франции, в России. Вскоре состоятся выборы в США, ротация власти в Китае и парламентские выборы в Украине. Независимо от того, останутся ли у власти старые, придут новые люди, будут происходить изменения, а общество переживет определенный стресс. И эта волна будет иметь влияние на весь мир», - говорит Иванна Климпуш-Цинсадзе.

Премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган и Президент Украины Виктор Янукович в пятницу откроют пленарные заседания в Ливадийском дворце. Они обсудят актуальные вопросы развития Украины и Турции, а также будущее «широкой Европы».

Модератором дискуссии станет бывший польский президент, ныне - председатель Наблюдательного совета Ялтинской европейской стратегии Александр Квасьневский.

Как сообщал УНИАН, европейский комиссар по вопросам расширения и политики соседства Штефан Фюле планирует принять участие в 9-й ежегодной встречи «Ялтинской европейской стратегии». Также свое участие подтвердила 66-й Государственный секретарь США (2005-2009), советник Президента США по национальной безопасности (2001-2005), доктор Кондолиза Райс.