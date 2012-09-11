Судья: Тимошенко отказалась участвовать в заседании в режиме видеоконференции

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время судебного заседания сообщил судья Киевского районного суда Харькова Константин Садовский.

По его словам, Ю.Тимошенко подала в суд заявление об отказе от участия в заседании в связи с прохождением стационарного лечения в ЦКБ «Укрзализныци» в Харькове, а также заявление об отказе от участия в этом судебном заседании путем проведения видеоконференции.

Учитывая это, представители государственного обвинения, решая вопрос о целесообразности проведения судебного заседания при отсутствии Ю.Тимошенко, высказались за перенесение заседания.

В свою очередь защитник Ю.Тимошенко, народный депутат Сергей Власенко отметил, что, в соответствии с действующим законодательством, суд должен остановить производство по делу относительно ЕЭСУ до полного выздоровления экс-премьера. Мнение С.Власенко поддержали другие защитники Ю.Тимошенко Александр Плахотнюк и Андрей Кожемякин.

Справка УНИАН. В октябре 2011 года СБУ возбудила в отношении Ю.Тимошенко уголовное дело за перевод долгов корпорации ЕЭСУ на бюджет Украины.

Согласно информации пресс-центра СБУ, Ю.Тимошенко «обвиняется в организации уклонения от уплаты налогов на общую сумму свыше 4,7 млн грн, разворовывании и покушении на разворовывание бюджетных средств путем незаконного возмещения свыше 25 млн. грн налога на добавленную стоимость, служебном подлоге и в уклонении от уплаты 681 тысяч гривен подоходного налога. Методом разворовывания бюджетных средств было внедрение корпорацией ЕЭСУ финансовой схемы сокрытия валютной выручки с использованием подконтрольных оффшорных компаний».

Ю.Тимошенко в 1995-1997 гг. возглавляла корпорацию ЕЭСУ.

В то же время защита настаивает, что дело в отношении Ю.Тимошенко о деятельности ЕЭСУ было закрыто в 2005 году законно, и это подтвердил Верховный Суд Украины.

14 августа Киевский райсуд Харькова перенес рассмотрение дела на 11 сентября.

10 сентября Государственная пенитенциарная служба заявила, что Ю.Тимошенко, которая находится на лечении в харьковской больнице, в восьмой раз отказалась от участия в судебном заседании относительно корпорации «Единые энергетические системы Украины».